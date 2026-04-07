Se busca a un peligroso agresor sexual en Granada: "Mi hija está viva porque se hizo la muerta"

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Un hombre está en busca y captura y se ha pedido colaboración ciudadana. Está acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en Zafarraya (Granada). El Jueves Santo, presuntamente, abordó a una joven de 20 años en plena calle, pero ella consiguió zafarse gracias a la ayuda de varios vecinos.

El hombre se dirigió a por una segunda víctima, otra joven de 23 años que también logró escapar y llamar a su padre pidiendo ayuda. Cuando este llegó, la encontró desnuda y al agresor también medio desnudo. El hombre huyó del lugar y continúa en paradero desconocido.

'En boca de todos' ha podido hablar con Antonio, padre de la joven de 23 años, quien explica cómo se encuentran ambos: "Imagínate cómo está, ya no sé ni cómo explicarlo. Ya no tengo sangre en las venas, me pinchan y no sale sangre".

Además, lanza un mensaje a los políticos sobre las leyes en estos casos: "Se tendrían que endurecer las leyes para esta gente, ya sean filipinos, chinos, marroquíes o españoles. Que endurezcan las leyes, que las cumplan de principio a fin y que los cojan a todos".

Antonio: "Si no llega a hacer lo que hizo, no sé qué habría pasado"

Antonio explica cómo su hija logró pedir ayuda: "Si no llega a hacer lo que hizo, no sé qué habría pasado. Supo cómo actuar para poder escapar y llamarme a mí. Me gustaría haberlo tenido entre mis manos, pero se me escapó. No tuve la sangre fría que tuvo ella, si la llego a tener, se habría preparado".

También relata cómo su hija intentó librarse del agresor: "Se hizo la muerta para que este tío la dejara, porque cada vez que se defendía, él le pegaba. Tiene la cara magullada por todos lados. Tardé 10 segundos en bajar, intenté cogerlo, pero no pude. Si no bajo, lo habría consumado todo".

Por último, añade: "No me alegro de que se escapara porque, si hubiera ido preparado, hoy estaría orgulloso. Una persona así no merece la vida, me da igual ir a prisión".