Moisés casi pierde un ojo debido a la agresión y asegura que la mujer a la que quiso defender acabó pegando a su esposa: "“La tiraron al suelo, la pegaron patadas..."

Impactantes imágenes | Un niño de 12 años da una brutal paliza a otro mientras sus amigos le graban en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

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Moisés quiso hacer una buena acción, ayudar a una mujer que estaba siendo agredida, pero casi pierde un ojo porque unos jóvenes marroquís le lanzaron una piedra y acabaron dándole una paliza a él y a su esposa. Incluso, asegura que la mujer embarazada a la que intentó socorrer acabó siendo una de las agresoras.

Clara Murillo, reportera de 'En boca de todos', se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer el actual estado de salud de Moisés y conocer si se arrepiente de haber intentado ayudar a esa mujer embarazada. Meses después sigue teniendo secuelas de la agresión y conserva la piedra con la que casi le sacan un ojo: “Es del tamaño de un puño y pesa como un quintal”.

Moisés ha explicado que él se encontraba tranquilamente paseando con su esposa cuando escucharon los gritos de auxilio de una joven y decidieron intervenir para ayudarla: “Escuchamos gritos, improperios, ‘Puta, te voy a matar’, veo a una chica con los brazos en cruz y por el acento, sé que es marroquí… Le dije que la dejara en paz y me dijo que era su mujer y que estaba embarazada…”.

Asegura que su mujer también fue víctima de la grave agresión: “La tiraron al suelo, la pegaron patadas, la tiraron del pelo”. Nacho Abad ha querido saber qué hizo la joven a la que supuestamente estaban agrediendo y le ha confirmado que ella también se convirtió en agresora y que pego a su pareja.

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Los jóvenes fueron detenidos, pero al ser menores protegidos al rato volvieron a estar en libertad. Moisés denuncia la situación de miedo e inseguridad que viven en el municipio, asegura que las violaciones han aumentado en Tarragona un 106% y que su mujer no puede salir a la calle sin que le digan nada.

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