Isidoro, el vecino agredido, se encuentra ingresado en el hospital de Guadalajara herido de gravedad: “No le gustó que vinieran a cantarme a la puerta”

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En directo desde el hospital de Guadalajara, Ana Puertas nos ha dado la última hora sobre el brutal ataque que sufrió Isidoro por parte de su vecino armado con una espada de gran tamaño sin motivo aparente. La víctima denuncia que el agresor es una persona con problemas psicológicos.

Eran las once y media de la noche cuando Isidoro abrió la puerta de su casa y se encontró con su vecino con una espada de grandes dimensiones en la mano y dispuesto a atacarle. Él pensó que se trataba de una broma “Yo pensaba que era una broma y le dije: ‘Tira para tu casa con la espada’… En ese momento levantó la espada y empezó todo… En el momento que vi el chorro de sangre salir por aquí y por aquí, me asusté y me fui al centro médico…”.

El vecino conflictivo, es un hombre que llevaba dos años viviendo en el pueblo, pero que desde el pasado 27 de marzo cambió su actitud con Isidoro y comenzó a disparar hacía su casa con una escopeta de perdigones. Tiene una colección espadas, cuchillos y algunas armas de fuego. Tras agredir a Isidoro, se marchó a su casa y unas horas después, se entregó a la Guardia Civil. En estos momentos se encuentra también ingresado en el hospital de Guadalajara, en la unidad de psiquiatría.

Sin separarse de Isidoro, Loreto, su mujer, nos ha explicado que ella estaba trabajando en el momento de la agresión y la llamaron del centro de salud a las 23:30 horas, le dijeron que su marido había sido agredido: “Le había hecho una herida grave en el brazo derecho, una herida en la mano izquierda y una puñalada en el pecho…”.

Isidoro y Loreto aseguran que no es la primera vez que este hombre, al parecer con problemas psiquiátricos agrede a vecinos del pueblo: “Me ha tocado a mí, pero le ha podido tocar a otro: a una mujer, a un niño…”. Isidoro no sabe cuál es el móvil de la agresión, pero asegura que una amiga suya tiene un audio en el que se escucha al vecino agresor decir que ha llegado el momento y que le va a matar.

Nacho Abad ha querido saber cuál era su relación con el vecino agresor e Isidoro le ha explicado que su relación era buena hasta hacía unos meses: “Me llevaba bien con él, pero no le gustó que en las fiestas del pueblo los vecinos vinieron a cantarme y eso no le gusto…”.

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