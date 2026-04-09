El presentador de ‘En boca de todos’ no puede creerse que Pepe se vaya a fugar: “La jueza dice que se va a fugar con la silla de ruedas”

Mandan a prisión a un hombre en silla de ruedas por matar a un ladrón cuando intentaba robarle

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‘En boca de todos’ ha regresado al barrio del Buen Pastor en Barcelona para hablar con las vecinas de Pepe, el anciano en silla de ruedas enviado a prisión por matar de una cuchillada mortal al ladrón que intentaba robarle la cadena. Los vecinos han convocado una manifestación para pedir la puesta en libertad del anciano, una petición a la que se ha unido Nacho Abad en directo: ‘¡Libertad para Pepe!’.

Tan solo 24 horas después de que la Fiscalía anunciara su decisión de estudiar la libertad para el anciano, en silla de ruedas y con una enfermedad pulmonar muy grave, que mató por una puñalada mortal al ladrón que intentaba robarle, si lograba acreditar su vulnerabilidad, el acusado sigue en prisión y sus vecinos han vuelto a salir a la calle para pedir su liberación.

Mª Teresa y Elisabeth, en representación de los vecinos, han solicitado una marcha por las calles del barrio hasta los juzgados y una recogida de firmas para solicitar que Pepe sea puesto en libertad, ya que su vida corre serio peligro en prisión. Debido a su afección pulmonar, aseguran que no puede ni levantarse solo para ir al baño y que necesita estar atendido.

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Tras sumarse al grito de ‘¡Libertad para Pepe!’, Nacho Abad ha explicado cómo le han narrado que sucedieron los hechos: “Me dicen que Pepe está mirando al sol con su cadenilla al cuello, el ladrón viene por detrás y comienza a tirarle de la cadena… Lleva una navajilla pequeña para pelar la fruta, se empieza a ahogar y para defenderse empieza a hacer así para atrás con tan mala suerte que le pincha en el corazón al ladrón”.

Además, Mª Teresa y Elisabeth, vecinas de Pepe, han denunciado que en otros medios de comunicación se está diciendo que Pepe actuó a mala fe y aseguran que están publicando la foto del detenido sin autorización de la familia. Tras conocer la narración de los hechos, Carlos Segarra ha explicado que, por la posición, se entiende que no hay intención de asesinar a nadie porque por la posición no sabe dónde está dando, pero que no es en este punto de la investigación dónde se argumenta la legitima defensa.

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