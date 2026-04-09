Claudia Montes se defiende de las palabras de Ayuso en 'En boca de todos'

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Hace poco, Isabel Díaz Ayuso se dirigió a miembros del PSOE haciendo referencia a Claudia Montes e indicó que ''trabajan menos que Miss Asturias yendo a trabajar'', tras escuchar sus palabras, Claudia Montes ha entrado en directo en 'En boca de todos' para defenderse.

''Es una vergüenza, luego dicen que no estoy siendo acosada. Vengo de estar toda la noche en el hospital, tengo a la persona que más quiero ingresada (...) Se están tergiversando mi declaración del Supremo'', comienza explicando Claudia Montes a Nacho Abad tras hacerse eco de las declaraciones.

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Claudia Montes explica que, como en la oficina no había absolutamente nada, iba a la biblioteca a buscar libros de trenes para informarse sobre su trabajo: ''Me contrataron para trabajar como encargada de los trenes turísticos de lujo''.

Además, habla sobre José Ángel Méndez: ''A él lo echaron y dio a entender en el juzgado que lo echaron por mi culpa. Y yo reto a todos los periodistas a que investiguen por qué echaron a este señor. No lo echaron por mi culpa, lo echaron por algo muy grave''.

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Por otro lado, Claudia Montes vuelve a hacer referencia a Isabel Díaz Ayuso: ''Me parece una mujer muy valiente y la admiro, pero lo que ha hecho conmigo, con todas las grabaciones que tengo, que iba a ayudar a la derecha a destapar toda la corrupción que he descubierto, lo que me dan ganas de hacer es borrar todo y que se busquen la vida todos, ya estoy cansada, lo voy a borrar todo''.