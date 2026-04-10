Nuevo caso de violencia infantil en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona): “A mi hija le hicieron pasar por un charco lleno de cristales”
Más de 300 vecinos de San Joant de Villatorrada salen a la calle para pedir seguridad en sus calles: "No puede volver a suceder"
El Ayuntamiento reacciona al aumento de delincuencia infantil en la localidad y promete un aumento de agentes en las calles
Impactantes imágenes | Un niño de 12 años da una brutal paliza a otro mientras sus amigos le graban en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
Con el agresor de tan solo 12 años en libertad, más de 300 vecinos del municipio de Sant Joan de Villatorrada (Barcelona) han salido a la calle para pedir que se haga justicia y que se tomen medidas para que algo así no se vuelva a producir. La brutal agresión y robo a un niño a manos de otros menores no es un hecho aislado en la localidad y la madre de otro menor agredido nos ha contado en directo la agresión que sufrió su hijo.
Indignados y sin poder mirar las brutales imágenes de la agresión sufrida por un niño de la localidad a manos de otro niño del pueblo de tan solo 12 años mientras dos amigos lo grababan todo, los vecinos de Sant Joan de Villatorrada han salido a la calle para pedir más seguridad y que algo así no vuelva a suceder. Aseguran que no es un hecho aislado y el Ayuntamiento ha anunciado que aumentará el número de agentes que tiene en la calle.
Jordi Juliá ha hablado en directo con Cristina, cuyo hijo también fue víctima de las agresiones y robos de este grupo de chavales conflictivos. Una mujer que ha explicado como un grupo de hasta 12 niños agredieron con violencia a su hijo antes de robarle. Le quitaron los zapatos, intentaron dejarle sin ropa y le hicieron pasar por un charco lleno de cristales.
Cristina asegura que entre los agresores hay niños del pueblo, niños de etnia gitana, niños latinos y de otros pueblos cercanos. Al tratarse de menores que no pueden ser imputados, Nacho Abad ha planteado la posibilidad de sancionar de forma administrativa a los padres de los menores que no están educando de forma adecuada a sus hijos.
Le patea, el joven cae redondo al suelo y continúa dándole patadas, incluso en la cabeza, el joven queda inconsciente y, aun así, sigue pegándole con suma brutalidad… Así ha sido la violenta y terrible agresión que ha sufrido un menor en Sant Joan de Villatorrada (Barcelona) y que tiene a todo el pueblo conmocionado y pidiendo más protección policial.
Tres amigos de tan solo 12 años se reúnen y van en busca de un niño también menor, mientras uno mira la situación, una niña graba todo y otro agrede con gran brutalidad al pequeño. Cuando parece que se va a marchar, regresa para robarle. Le apalean hasta dejarle inconsciente. La brutalidad de las imágenes tienen al pueblo conmocionado y hasta el Ayuntamiento ha lanzado un comunicado denunciando la violencia.
