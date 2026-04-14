La primera noche de Julio en prisión: se comporta como un niño de 13 años y no es consciente de haber hecho nada malo

“Hay que rezar por David”, las primeras palabras de Julio, el presunto asesino del niño de 11 años de Villanueva de la Cañada (Madrid), al llegar a casa de su tía

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Gabriel, el padre del pequeño David de 11 años asesinado a manos de un joven de 23 con síndrome del espectro autista en Villanueva de la Cañada, asegura que Julio, el presunto asesino, tenía ‘una lista negra’ con nombres de otros niños del municipio a los que también pensaba hacer daño. Una teoría que se apoya en algunos de los dibujos de Julio, quién ya ha pasado su primera noche en prisión: “Se comporta como un niño de 13 años y no recuerda nada”.

Según le ha informado la comunidad de cristianos ortodoxos al padre del pequeño asesinado a cuchilladas en el Centro cultural de Villanueva de la Cañada dónde recibía clases de inglés, Julio era asiduo a las misas de los domingos y les había mostrado ‘una lista negra’ con nombres de otros niños a los que presuntamente también podría querer hacerles daño. Una teoría que podría sustentarse con algunos de sus dibujos en los que se ve a niños con la ropa manchada y charcos de sangre en el suelo.

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“Julio lo hizo todo como en una película, lo tenía todo planeado”, asegura el padre del menor brutalmente asesinado, respecto a un joven con discapacidad intelectual que les hizo creer que era mucho más joven y que nadie quería estar con él. La madre del pequeño David ha mostrado su dolor en redes sociales y relata cuáles fueron los valores que le inculcaron a su hijo: “Le enseñé que nadie tiene que ser apartado por una enfermedad”.

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Julio pasa su primera noche en prisión: se comporta como un niño de 13 años y no recuerda nada

Jorge Badía, periodista de ‘El Español’, ha conectado en directo con Nacho Abad para contarnos la última hora de la investigación y los detalles de la primera noche del detenido en prisión. El periodista asegura que Julio tiene el comportamiento de un niño de 13 años y no le consta que haya hecho nada malo. Un comportamiento ante el que los responsables de la prisión han decidido realizarle un análisis psicológico y pedir su traslado a la prisión de Sevilla o Alicante: “Consideran que no está capacitado para hacer vida con el resto de los reclusos cuando salga del módulo de enfermería… Anda temeroso y cabizbajo, y ni siquiera ha tenido contacto con su familia”.

Respecto a la supuesta ‘lista negra’, asegura que otros padres se han puesto en contacto con los padres del pequeño fallecido y que todos se mueven entorno a la comunidad rumana del municipio: “Este chico además de ser un habitual en la plaza, siempre iba a la salida de la misa de la comunidad cristiana ortodoxa y desde ahí le dicen que existía una lista negra con el nombre de más niños”. Una información que no confirma la Guardia Civil, quién sigue sin encontrar ni la ropa ni el arma homicida con el que presuntamente Julio acabó brutalmente con la vida de David.

De momento, también ha podido confirmar, que ningún miembro de la familia de Julio va a ser investigado. Se ha tomado declaración a sus padres, su hermana y su tía, pero no consideran que exista ningún tipo de encubrimiento.

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Los mensajes que Julio enviaba a David: “Estoy dispuesto a desatar la ira sino me concedes el amor”

Según datos de la investigación, David, el joven de 23 años con un 71% de discapacidad, se declaró David, de 11 años y le rechaza, le dice que ellos son simplemente amigos y que, si sigue diciendo a la gente que son novios, esa amistad se va a romper. Una decisión ante la que Julio comenzó a enviarle notas. Unas notas a las que Nacho Abad ha tenido acceso y que contienen mensajes amenazantes: “Estoy dispuesto a desatar la ira sino me concedes el amor”.

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