Nacho Abad tiene acceso a los mensajes de amor que Julio le envía al pequeño David y que precipitaron la ruptura de su amistad

La madre de un amigo del niño asesinado en Villanueva de la Cañada, sobre el presunto asesino: ''Le dije a mi hijo que se alejase de él''

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Tan solo unos minutos después de saber que la Guardia Civil había encontrado el teléfono móvil de Julio, el joven de 23 años y presunto asesino de David, un niño de tan solo 11 años, en el Centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada (Madrid), Nacho Abad ha tenido acceso a los mensajes que le envía y ha explicado cómo fue el minuto a minuto del asesinato. Incluso, ‘En boca de todos’ ha tenido acceso a las primeras palabras que pronunció Julio al llegar a casa de su tía.

“Hay que rezar por David”, fueron las primeras palabras que pronunció Julio, el presunto asesino al llegar todavía ensangrentado a la casa de su tía. Según ha explicado el presentador y basándose en los datos de la investigación, Julio salió del centro cultural y se desplazó, supuestamente ensangrentado y con el arma homicida en su poder, a casa de su tía porque ese día, su madre estaba enfadada con él.

Al escucharle decir esa frase, su tía pensó que le estaba dando un brote, avisó a sus padres y se desplazaron hasta el servicio de urgencias del Hospital de Móstoles (Madrid), lugar en el que unas horas después y con permiso del médico psiquiatra, Julio fue detenido. Al parecer, Julio, el joven de 23 años con un 71% de discapacidad intelectual, con síndrome del espectro autista y altas capacidades, se encontraba tranquilo en la sala de espera.

Hasta el momento, la familia de Julio no parece estar colaborando, él se ha negado a declarar y la investigación no ha encontrado ni el arma homicida ni la ropa ensangrentada que llevaba el presunto asesino. A la espera del análisis y geolocalización de su teléfono móvil, hasta el momento no se conoce cuál fue el camino que hizo Julio tras presuntamente acabar ya que la madre de David se encontraba a tan solo 20 metros del centro cultural con su bebé y no le vio pasar.

El juez ha establecido que Julio no permaneciera ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Móstoles (Madrid) y que fue traslado a prisión provisional. Jorge Badía, periodista de ‘El Español’, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ y nos ha dado los detalles de la investigación y de la entrevista que Gabriel, el padre de David, ha concedido a su medio: “En el último mes se enfría la relación de amistad que mantenían y en realidad, toda la familia porque intentaron acogerle porque les decía que nadie le quería”.

Los mensajes que Julio enviaba a David: “Estoy dispuesto a desatar la ira sino me concedes el amor”

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Al parecer, se declaró a su hijo y David, le rechaza, y le dice que ellos son simplemente amigos y que, si sigue diciendo a la gente que son novios, esa amistad se va a romper. Una decisión ante la que Julio comenzó a enviarle notas, a las que Nacho Abad ha tenido acceso y que contienen mensajes amenazantes: “Estoy dispuesto a desatar la ira sino me concedes el amor”.

La Guardia Civil busca en directo el arma homicida en las inmediaciones del centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada

Amiga de la madre de David, el pequeño apuñalado en Villanueva de la Cañada, sobre Julio: “Nos daba penita porque no tenía amigos”

Una mamá amiga de la madre de David y mamá de otro niño que jugaba con Julio en el parque ha asegurado que Julio les daba pena porque no tenía amigos y solía jugar con los pequeños hasta que hace unas semanas cambió su actitud: “David era un niño súper bueno, muy tranquilo… Tenía autismo, venía al parque y jugaba con los niños… Nos daba penita porque no tenía amigos, nos ha dicho que no tenía amigos y que él quería jugar…”.

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