La madre de un compañero de David cuenta cómo fue la experiencia de su hijo con el presunto asesino

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David ha sido asesinado con tan solo 11 años años. Los hechos ocurrieron en el cuarto de baño del Centro cultural La Despernada en Villanueva de la Cañada, Madrid, y el presunto autor del crimen es un adolescente de 23 años con un problema de salud mental.

Tras lo ocurrido, 'En boca de todos' ha entrevistado en directo a María, la madre de un amigo y compañero de actividades extraescolares de la víctima y cuenta que su hijo también tuvo un incidente con Julio, el presunto asesino de David.

''Ellos se conocieron en la plaza, al principio le tenía cariño. Pero siempre venía a casa y me contaba cosas, lo que le decía a Julio, por ejemplo, venía y me preguntaba qué es la ansiedad, porque era más pequeño mi hijo en esa época, qué es la palabra suicidio, los dibujos que hacía, dibujaba bien, pero feo, triste, oscuro y las canciones que cantaba, canciones con palabras feas'', comienza contando.

María explica que le pidió a su hijo que no fuese más con Julio: ''Sé que no me gustaba y yo en ese momento le dije que se alejase de él porque sé que en dos ocasiones le dijo que le iba a pegar y le dije a mi hijo que ya estaba, que no se podía juntar más con él. Yo hace como un año o por ahí no frecuento estos sitios donde él estaba y sí, muy triste por lo que ha pasado, porque David era un niño buenísimo, espectacular, un niño estupendo''.

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