Logo de cuatrocuatro
Logo de En boca de todosEn boca de todos

La madre de un amigo del niño asesinado en Villanueva de la Cañada, sobre el presunto asesino: ''Le dije a mi hijo que se alejase de él''

La madre de un amigo del niño asesinado en Villanueva de la Cañada, sobre el presunto asesino: ''Le dije a mi hijo que se alejase de él''
La madre del compañero de David cuenta su experiencia con el presunto asesino. cuatro.com
Compartir

David ha sido asesinado con tan solo 11 años años. Los hechos ocurrieron en el cuarto de baño del Centro cultural La Despernada en Villanueva de la Cañada, Madrid, y el presunto autor del crimen es un adolescente de 23 años con un problema de salud mental.

Tras lo ocurrido, 'En boca de todos' ha entrevistado en directo a María, la madre de un amigo y compañero de actividades extraescolares de la víctima y cuenta que su hijo también tuvo un incidente con Julio, el presunto asesino de David.

PUEDE INTERESARTE

''Ellos se conocieron en la plaza, al principio le tenía cariño. Pero siempre venía a casa y me contaba cosas, lo que le decía a Julio, por ejemplo, venía y me preguntaba qué es la ansiedad, porque era más pequeño mi hijo en esa época, qué es la palabra suicidio, los dibujos que hacía, dibujaba bien, pero feo, triste, oscuro y las canciones que cantaba, canciones con palabras feas'', comienza contando.

María explica que le pidió a su hijo que no fuese más con Julio: ''Sé que no me gustaba y yo en ese momento le dije que se alejase de él porque sé que en dos ocasiones le dijo que le iba a pegar y le dije a mi hijo que ya estaba, que no se podía juntar más con él. Yo hace como un año o por ahí no frecuento estos sitios donde él estaba y sí, muy triste por lo que ha pasado, porque David era un niño buenísimo, espectacular, un niño estupendo''.

PUEDE INTERESARTE

La madre del pequeño David se pronuncia sobre Julio

La madre del niño de 11 años apuñalado en Villanueva de la cañada, sobre el presunto asesino: “Estaba obsesionado con él”
La madre del niño de 11 años apuñalado en Villanueva de la cañada, sobre el presunto asesino: “Estaba obsesionado con él”

La Guardia Civil busca el arma homicida en el lugar del crimen

La Guardia Civil busca en directo el arma homicida en las inmediaciones del centro cultural
La Guardia Civil busca en directo el arma homicida en las inmediaciones del centro cultural
Temas