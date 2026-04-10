El agresor atacó a Carmen con un puño americano para robarle el bolso

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Carmen es una mujer de 68 años que fue brutalmente agredida en el portal de su casa de Almuñécar, en Granada. El agresor le rompió la nariz y le abrió la boca con un puño americano, casi la mata para robarle el bolso. Ahora, la víctima se recupera y cuenta en 'En boca de todos', con la ayuda de su hija, el infierno por el que pasó.

Carmen explica detalladamente todo y cuenta que el hombre que la agredió la vio pasar y fue detrás de ella hasta el portal: ''Fue cuando me pilló y se lio a porrazos conmigo, que me mataba, estoy gracias a Dios, pero me mataba. Que la justicia le pille y ponga orden a esto, porque una persona de esa manera no se puede tener fuera, es un peligro para todo el mundo''.

Y revela que no es la primera vez que ocurre: ''Tiene amenazado al alcalde, le ha dado un martillazo a un extranjero, le ha dado una puñalada a la guardia civil, los tiene a todos amenazados. Es una pena, esta persona no merece estar absuelta. Espero que la ley ponga remedio en esto. Tiene martillo, tiene hacha, tiene de todo, y ahora va diciendo que tiene que matar a uno, que tiene ganas de matar a uno''.

La hija de Carmen explica quién es el agresor: ''Pues mira, es uno muy conocido de aquí, que es más conocido como el Spiderman y es un muchacho que siempre ha estado trabajando, ha estado bien, pero de un año para atrás viene mal, pero no solo él, toda la familia''.