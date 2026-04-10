En exclusiva | Alargan la pesadilla del hombre en silla de ruedas que mató al ladrón que intentó robarle

‘En boca de todos’ ha podido saber en exclusiva que Pepe permanecerá en la prisión de Brians 1

Mandan a prisión a un hombre en silla de ruedas por matar a un ladrón cuando intentaba robarle

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72 horas después de que Pepe, el anciano en silla de ruedas y con una grave enfermedad pulmonar, ingresara en la prisión por riesgo de fuga tras haber matado al ladrón que intentó robarle y que la Fiscalía estudiara dejarle en libertad, ‘En boca de todos’ ha podido saber en exclusiva que el anciano permanecerá en prisión por orden judicial al menos, hasta el próximo jueves día 16 de abril.

De poco han servido hasta el momento las peticiones y manifestaciones de vecinos y familiares de Pepe. El anciano del barrio del Buen Pastor en Barcelona, que se defendió de un robo con su navaja de pelar la fruta, con la mala suerte de asestarle una puñalada mortal al ladrón, continúa encerrado en la prisión de Brians 1 y por orden judicial permanecerá allí una semana más.

Jordi Juliá ha dado voz de nuevo a vecinas y amigas de Pepe, quiénes han vuelto a solicitar su puesta en libertad o internamiento en un centro sanitario debido a sus graves problemas de salud. El anciano además de estar en una silla de ruedas sufre un grave problema pulmonar y tiene continuos desmayos.

Carlos Segarra, expolicía, ha explicado en ‘En boca de todos’, que Pepe se encuentra internado en el módulo de enfermería de la prisión y que se le están proporcionando los cuidados necesarios que requiere su estado de salud. Algo que para la familia de Pepe no es suficiente.

“No somos racistas, pero aquí hay mujeres mayores sentadas al sol, las roban y las tiran al suelo… Entran y salen con antecedentes… ¿Qué hacen estos delincuentes en las calles? Da igual que sean de Marruecos, que sean de mi país o que sean de aquí”, han asegurado las vecinas del anciano pidiendo justicia y más seguridad para su barrio.

Nacho Abad se suma al grito de ‘¡Libertad para Pepe!’: “Sacó su navajilla para pelar la fruta y con tan mala suerte que le dio en el corazón”

‘En boca de todos’ se desplazaba hasta el barrio del Buen Pastor en Barcelona para hablar con las vecinas de Pepe, el anciano en silla de ruedas enviado a prisión por matar de una cuchillada mortal al ladrón que intentaba robarle la cadena. Los vecinos han convocado una manifestación para pedir la puesta en libertad del anciano, una petición a la que se ha unido Nacho Abad en directo: ‘¡Libertad para Pepe!’.

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