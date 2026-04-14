Sale a la luz la primera imagen del zulo de Óscar, el presunto asesino de Esther López que sigue en libertad

La autopsia de Esther López presenta datos compatibles con su estancia en el zulo de la casa de Óscar: “El cadáver presentaba manos de lavandera”

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Tras publicarse la primera imagen del zulo encontrado en la casa de Óscar, el presunto asesino de Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo (Valladolid) el pasado 12 de enero de 2022, cuyo cuerpo fue encontrado casi un mes después tirado en una cuneta, ‘En boca de todos’ ha tenido acceso al registro del reloj inteligente del principal sospechoso y ha comprobado que registra que subió y bajo escaleras dentro de su propia vivienda, algo que parecía imposible hasta que se ha encontrado un zulo bajo una de las camas.

En la investigación, aparece reflejada la existencia de un zulo, que Óscar y su familia aseguraron que llevaba mucho tiempo sellado, pero los vecinos eran conscientes de la existencia de ese cubículo, al que según se ve en las imágenes se accede por una escalera y que la familia utilizaba a modo de bodega. El zulo estaba localizado debajo de una de las camas de una habitación con decoración infantil.

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José Antonio Fernández ha detallado en directo en ‘En boca de todos’ cuáles fueron los movimientos que el teléfono inteligente de Óscar registró la noche de la desaparición de Esther López, noche en la que el detenido aseguró pasar dentro de su vivienda durante la declaración. Establece que realizó dos tandas de pasos de 192 y 198 pasos, entre los que se ve que subió y bajó escaleras, algo que no parecía posible al tratarse de una vivienda de una única planta.

Además, se ha publicado una imagen del suelo de la vivienda en la que se parece observar un hilo perteneciente a la chaqueta que Esther López llevaba el día de su desaparición.

Inés, hermana de Esther López: “Tienen hasta el arma homicida, no sabemos qué más necesitan”

Inés, la hermana de Esther López, ha conectado en directo con Nacho Abad para comentar el hallazgo del zulo en la vivienda del presunto asesino de su hermana. Indignada y sin saber que más tienen que encontrar para condenar a Óscar, ha asegurado que la familia del presunto asesino es consciente de todo: “La familia ha construido a mano esa casa, sabe de sobra de la existencia de ese zulo, saben que ahí ha pasado algo raro porque él les pide que no hablen con él ni por teléfono ni por WhatsApp, que hablen con él por una publicación que no se puede mostrar…”.

Asegura que ya no les sorprende nada: “Hay un informe en el que se dice que mi hermana tenía pinchazos post mortem en una mano con un tenedor, han querido comprobar si estaba muerta… Importa muy poco lo que yo diga u opine… Únicamente hemos dado datos reales, que son tecnología y ciencia… La instrucción estaba cerrada después de cuatro años de investigación, tienen el arma con el que ha matado a mi hermana… Tienen absolutamente todo…”.

Nacho Abad ha querido saber cómo podían vivir con el presunto asesino de su hermana en libertad cuatro años después e Inés le ha relatado un verdadero calvario: “La vida es horrorosa, vivir enclaustrados en un pueblo o en otro, hacen una vida normal y yo no sé con lo que me puedo encontrar. El miedo es real. Es una persona a la que hemos cuidado y ha sido capaz de hacer estas atrocidades… ¿Y si me encuentro con él? Es como si estuviéramos viviendo una película de terror que cada vez va a peor”.

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