La familia de Francisca Cadenas, ante los medios de comunicación: “Nos toca luchar porque se haga justicia”

La corazonada del hijo de Francisca Cadenas: tras la desaparición de su madre escuchó un golpe y llamó a casa de los dos hermanos detenidos

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‘En boca de todos’ ha tenido acceso al informe de la autopsia de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos (Badajoz) y cuyos restos óseos fueron encontrados 9 años después a tan solo 30 metros de su vivienda, en la casa de los hermanos González Sánchez, actualmente detenidos como presuntos asesinos.

Semanas después de que la UCO encontrara los restos mortales en el interior de la vivienda de Lolo y Julián, asesino confeso de Francisca, y lugar en el que su hijo estaba convencido de que estaba desde el primer momento, la familia de Francisca Cadenas ha realizado una rueda de prensa y Nacho Abad ha continuado con su labor social, mostrando los resultados de la autopsia.

El informe médico forense confirma que se trata de una muerte violenta, con elementos de carácter homicida. El 12 de marzo durante los registros en la casa de Lolo y Juli, la Guardia Civil traslada los restos óseos: “Restos óseos contenidos en interior de saco de rafia blanco… Embalados en siete bolsas”. Además, el informe desvela detalles desconocidos hasta el momento: “Un plástico transparente rodea en varias vueltas, la zona media-inferior de la cabeza y cuello”.

Confirma que las lesiones que presenta no son accidentales y que son las causantes de la muerte: traumatismo craneal, traumatismo complejo craneofacial, traumatismo en esqueleto laríngeo, traumatismo torácico… Detalles que arrojan luz a lo que ocurrió aquella noche del 9 de mayo de 2017 en la localidad de Hornachos en Badajoz. Una autopsia que aclara la brutalidad de la muerte de Francisca y que la muerte tuvo lugar en el momento de su desaparición.

La familia de Francisca Cadena, tras el hallazgo de sus restos: “Nos toca luchar porque se haga justicia”

Tras encontrarse los restos óseos de la desaparecida Francisca Cadenas a tan solo unos metros de su vivienda en la localidad de Hornachos (Badajoz), los hijos de la fallecida han concedido una rueda de prensa para solicitar un compromiso ético sobre el tratamiento de la información de casos de muertes y desapariciones. Además, han agradecido el cariño recibido y han mostrado su labor de seguir luchando para que se haga justicia y se recuerde a su madre por lo que fue en vida: “Ahora nos toca luchar por que se haga justicia. Nos sentimos acompañados por toda España”.

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