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El caso Ábalos suma un nuevo protagonista: Mauricio Anglés, hermano menor de Antonio Anglés, el asesino fugitivo de Alcàsser. Ábalos y Koldo habrían acudido a su centro de injerto capilar en 2020, en plena pandemia, para someterse a injertos capilares bajo condiciones de máxima discreción.

Mauri Anglés explica en 'En boca de todos' cómo conoció a Ábalos y a Koldo: "Contactaron conmigo por mediación de mi doctor. Querían que el implante capilar se hiciera a puerta cerrada, un fin de semana. Primero vino Koldo, después vino Ábalos con Koldo y se realizaron el implante capilar". También comenta el resultado de los injertos: "A Ábalos le ha quedado mejor que a Koldo, el estrés influye mucho".

Mauri Anglés: "Les hice un pedido de 20.000 mascarillas y solo me llegaron 10.000 mascarillas"

Mauri asegura que realizarles el tratamiento le supuso pérdidas económicas: "Les cedí mi espacio. Ellos pagaron a mis trabajadoras porque era su día libre, pero el doctor no cobró nada y yo tampoco cobré nada".

Por otro lado, explica el pedido de mascarillas que les hizo: "Les hice un pedido de 20.000 mascarillas y les di 10.000 euros. Solo me llegaron 10.000 mascarillas, esto fue en prepandemia. Cuando llega la pandemia y veo todo lo que está ocurriendo y que presuntamente están detrás de unos delitos, denuncio para que también se sepa que estas personas han estado en mi local y que esas mascarillas las he donado al ayuntamiento".

Finalmente, Nacho Abad le pregunta por su hermano, a lo que Mauri responde: "No pongo la mano en el fuego por él. Siempre he dicho que, si lo hizo, que lo pagase, pero yo sé que está muerto, porque si no, ya habría aparecido".