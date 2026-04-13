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El hermano de Antonio Anglés le hizo un injerto de pelo a Ábalos y a Koldo: "Cerré la clínica para ellos y no cobré nada"

El hermano de Antonio Anglés le hizo un injerto de pelo a Ábalos y a Koldo: "Cerré la clínica para ellos y no cobré nada"
Mauri Anglés. cuatro.com
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El caso Ábalos suma un nuevo protagonista: Mauricio Anglés, hermano menor de Antonio Anglés, el asesino fugitivo de Alcàsser. Ábalos y Koldo habrían acudido a su centro de injerto capilar en 2020, en plena pandemia, para someterse a injertos capilares bajo condiciones de máxima discreción.

Mauri Anglés explica en 'En boca de todos' cómo conoció a Ábalos y a Koldo: "Contactaron conmigo por mediación de mi doctor. Querían que el implante capilar se hiciera a puerta cerrada, un fin de semana. Primero vino Koldo, después vino Ábalos con Koldo y se realizaron el implante capilar". También comenta el resultado de los injertos: "A Ábalos le ha quedado mejor que a Koldo, el estrés influye mucho".

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Mauri Anglés: "Les hice un pedido de 20.000 mascarillas y solo me llegaron 10.000 mascarillas"

Mauri asegura que realizarles el tratamiento le supuso pérdidas económicas: "Les cedí mi espacio. Ellos pagaron a mis trabajadoras porque era su día libre, pero el doctor no cobró nada y yo tampoco cobré nada".

Por otro lado, explica el pedido de mascarillas que les hizo: "Les hice un pedido de 20.000 mascarillas y les di 10.000 euros. Solo me llegaron 10.000 mascarillas, esto fue en prepandemia. Cuando llega la pandemia y veo todo lo que está ocurriendo y que presuntamente están detrás de unos delitos, denuncio para que también se sepa que estas personas han estado en mi local y que esas mascarillas las he donado al ayuntamiento".

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Finalmente, Nacho Abad le pregunta por su hermano, a lo que Mauri responde: "No pongo la mano en el fuego por él. Siempre he dicho que, si lo hizo, que lo pagase, pero yo sé que está muerto, porque si no, ya habría aparecido".

Mauri Anglés, sobre su hermano: "Yo sé que está muerto, porque si no, ya habría aparecido"
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