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Víctor Ábalos envía un mensaje al programa desmintiendo una información sobre la defensa de su padre: "Tienen intereses espurios"

Víctor Ábalos envía un mensaje al programa desmintiendo una información sobre la defensa de su padre: "Tienen intereses espurios"
Víctor Ábalos se pone en contacto con el programa. 'Todo es mentira'
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Tras hablar con el abogado de Carmen Pano, a quien le ha matizado sus palabras Claudio Rivas, Risto Mejide da paso al mensaje que habían dejado pendiente en 'Todo es mentira' de Víctor Ábalos.

Claudio Rivas habla con el programa para matizar las palabras de Gómez Bermúdez y él responde: "No voy a polemizar"
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"Yo ya estoy por citar a todo el mundo aquí y ya que nos lo digan en directo", bromea el presentador con sus colaboradores ya que "todos están viendo el programa".

El mensaje de Víctor Ábalos

"Hemos comentado una información de 'El Confidencial' que decía que la defensa de Ábalos estaba planeando distanciarse de Koldo y endosarle a él 'los pagos en Ferraz y Dominicana'", contextualiza el redactor.

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Leyendo literalmente el mensaje, Víctor Ábalos dice: "Los pagos en Ferraz y Dominicana nos ha escrito Víctor Ábalos, al que hemos visto también en el Tribunal Supremo estos días, es falso. Nos dice: 'El abogado de mi padre va a mandar un escrito al medio. No sé si se pretende inventar o contaminar las defensas de mi padre y la de Koldo, pero lo que está claro es que otros tienen intereses espurios'. Otros, puntualiza, me refiero a ciertos medios".

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