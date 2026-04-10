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Momento de tensión en 'Todo es mentira', donde las declaraciones cruzadas entre Claudio Rivas y el abogado Javier Gómez Bermúdez han protagonizado uno de los episodios más comentados del programa.

Durante la emisión Risto Mejide dio voz a Rivas, quien contactó con el programa durante la publicidad para matizar algunas afirmaciones realizadas previamente por el abogado Gómez Bermúdez. Rivas lanzó un mensaje más contundente, invitando a que se preguntara al letrado por un supuesto saldo de tres millones de euros vinculado a su clienta, haciendo referencia a informes de la UCO y movimientos de efectivo.

Gómez Bermúdez niega conocer esos "tres millones de euros"

Ante estas declaraciones, Gómez Bermúdez optó por rebajar el tono del enfrentamiento: “No voy a entrar en polémicas con un investigado, eso lo haré en sede judicial”, afirmó con rotundidad. El abogado también matizó que, en su intervención anterior, pudo haberse expresado de forma imprecisa al referirse a la relación laboral, restándole importancia al término utilizado.

En cuanto a las alusiones sobre el dinero, el letrado aseguró no tener conocimiento concreto de esos tres millones, aunque mencionó vagamente una cuenta relacionada con un depósito para la obtención de una licencia, insistiendo en que ese no era el lugar adecuado para debatir esos asuntos.

El intercambio refleja la creciente tensión en torno a este caso, donde testimonios directos y de referencia se entremezclan, generando versiones contrapuestas. Mientras tanto, desde el plató se insistió en que el objetivo es esclarecer los hechos sin prejuzgar a ninguna de las partes.