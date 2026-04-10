Esperanza Aguirre no comprende qué es lo que ha generado polémica de las declaraciones de Ester Muñoz

En Mediaset Infinity encontrarás todos los programas completos de 'Todo es mentira'

Compartir







Uno de los primeros temas que se tocan en 'Todo es mentira' es la polémica que se ha generado a raíz de las declaraciones de Ester Muñoz sobre la retención israelí de un casco azul español.

A Irene Dorta le parece "muy grave" porque "denota que no ha pisado una institución importante nunca" dado que "se lo toma a risa e ironiza", Esperanza Aguirre salta en su defensa: "No se lo ha tomado a risa para nada y, para empezar, ha estado en instituciones importantísimas como el Congreso de los Diputados".

La defensa de Esperanza Aguirre

"Lo único que ha hecho es comentar lo que ha dicho Margarita Robles", insiste. Una justificación que lleva a Risto Mejide y los colaboradores a contradecir a la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Hombre, comentar...".

El presentador trata de explicarle el motivo de la polémica, pero Esperanza Aguirre no parece comprenderlo: "¿Qué es lo que ha dicho que os parece mal? ¿Ha dicho que una hora tampoco es para tanto, no?".