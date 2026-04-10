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La complejidad de los conflictos en Oriente Medio sigue siendo uno de los grandes desafíos geopolíticos globales. Según la analista internacional Susana Mangana, la raíz del problema no reside únicamente en factores puntuales o acuerdos concretos, sino en una combinación de intereses enfrentados, dinámicas históricas y, sobre todo, una falta real de voluntad política para negociar.

Durante su intervención en 'Todo es mentira', Mangana subrayó una paradoja clave: el aislamiento internacional de ciertos regímenes no los debilita, sino que puede reforzarlos internamente: “El seguir atacándolos desde fuera hace más fuerte al régimen y comprime aún más la situación interna”, explicó. En este contexto, advirtió que, a corto y medio plazo, estos gobiernos adoptarán medidas agresivas para garantizar su supervivencia, incluyendo amenazas estratégicas como el posible bloqueo del Estrecho de Ormuz mediante minas o peajes al tránsito marítimo.

"No hay intención de negociar un estado palestino"

La analista también cuestionó narrativas repetidas durante años, como la supuesta inminencia de amenazas nucleares en Irán, señalando que estos argumentos se han utilizado de forma reiterada sin materializarse completamente.

Más allá de Irán, Mangana destacó que no existe un único conflicto ni una sola solución. La situación en Gaza, Cisjordania y Líbano forma parte de un entramado mucho más amplio. En particular, insistió en que la cuestión palestina sigue siendo “la hipoteca de Oriente Medio”, alimentando tensiones y sirviendo de argumento para diversos actores, incluidos grupos armados.

Respecto a posibles acuerdos de paz, fue contundente: “No hay un ánimo real de negociar”. Ni siquiera actores clave como Estados Unidos han ejercido la presión necesaria para impulsar soluciones duraderas, mientras que organizaciones como Hezbollah difícilmente aceptarán desarmarse.

Una médica española comparte cómo han vivido "la matanza" de Israel en Beirut tras el alto al fuego

Beatriz Khater confiesa haber notado "un peso en el corazón" acompañado de miedo e ira después de la matanza del miércoles en Beirut donde murieron 300 personas en 10 minutos: "Fue terrible". La entrevistada cuenta cómo vivieron este inesperado y "violento" ataque israelí en varios lugares habitados al mismo tiempo. En uno de ellos ella había pasado "media hora antes" de ser bombardeado.

Como doctora, habla de la situación actual en los hospitales donde los profesionales cuentan ya con una "triste experiencia" y en la propia calle. Pero, ¿siente esperanza de que lleguen a un acuerdo Israel al Líbano? Lo cierto es que no, pero tiene sus motivos. Sin embargo, no abandonará Beirut: "Somos personal esencial".