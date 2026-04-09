Compartir







La entrada al Tribunal Supremo ha dejado este martes una escena tan inesperada como surrealista para el equipo de 'Todo es mentira'. La reportera del programa Cynthia Nobile se ha convertido en protagonista involuntaria después de que el empresario Víctor de Aldama le entregara, justo antes de entrar al juicio, una bolsa repleta de dulces y bollería.

El gesto, aparentemente cordial, no ha tardado en generar bromas y sospechas en el plató. “¿Estás en la trama?”, le preguntaba Laila Jiménez entre risas sus compañeros, insinuando si el obsequio podía tener segundas intenciones. La propia Nobile se lo tomó con humor, compartiendo el desayuno con el resto del equipo para evitar suspicacias: “He hecho partícipes a mis compañeros en caso de que sea un presunto cohecho”, ironizaba.

“Puede ser que haya querido que seamos más amables con él…"

Durante la conexión en directo, la escena fue analizada con tono desenfadado, aunque sin perder de vista el contexto judicial. El juicio, que en días anteriores había estado centrado en figuras como José Luis Ábalos y su entorno, tenía precisamente en esa jornada el foco puesto en Aldama. De ahí que el detalle gastronómico no pasara desapercibido: “Puede ser que haya querido que seamos más amables con él… o puede ser una elucubración”, reflexionaba la reportera, consciente del simbolismo del gesto.

Mientras tanto, en plató continuaban las bromas sobre qué dulce elegir (finalmente, Cynthia Nobile optó por una palmerita) y sobre si aceptar o no ese tipo de regalos. El momento dejó incluso un intento fallido de aprovechar la situación periodísticamente: la reportera ofreció uno de los dulces a un abogado relacionado con el caso, buscando arrancar alguna declaración, pero este rechazó el gesto.