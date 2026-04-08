Cristina Montalvo 08 ABR 2026 - 14:57h.

El barril de West Texas, de referencia en EE UU, registra su mayor caída diaria desde la guerra del Golfo, en 1991, mientras las Bolsas se disparan.

Los puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin al conflicto

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Después de 40 días de bloqueo hoy empezamos a ver barcos cruzando el Estrecho de Ormuz. Desde su cierre lo han cruzado un tercio de los barcos que lo suelen hacer. Según datos de la consultora Kpler cedidos a El País desde el 1 de marzo, han cruzado 199 buques. Esto son alrededor de 40 por semana, muy lejos de los 700 buques semanales que cruzaban antes de la guerra. Y hace 13 días, el 26 de marzo, Irán empezó a permitir el paso a "barcos amigos" de China, India, Pakistán, Irak. Por eso la semana pasada cruzaron entre 6 y 15 barcos al día.

La posibilidad de reanudar el tráfico marítimo por Ormuz ha provocado un desplome inmediato de los precios del gas y el petróleo. A pesar de que la mayoría de los petroleros que están allí no se ha movido y los expertos en tráfico marítimo dicen que no lo harán hasta valorar si efectivamente el paso por Ormuz es seguro, el solo anuncio del alto el fuego ha hecho caer con fuerza el precio del crudo. Más de un 15%, en una línea descendente que ha llevado el barril de brent de casi de los 110 a los 94 dólares de un plumazo.

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El barril de West Texas, de referencia en EE UU, registra su mayor caída diaria desde la guerra del Golfo, en 1991. En ambos casos hay que decir que precio del crudo sigue muy por encima del inicio del conflicto porque el impacto en los mercados será muy duradero.

El precio del gas cae y las bolsas viven horas de euforia

El gas ha caído más de un 15%. El megavatio hora desciende hasta el entorno de los 44 euros. Un alivio de las tensiones energéticas provocadas por el cierre de Ormuz por donde transita una quinta parte del gas natural licuado del mundo. De nuevo, aquí los precios es probable que tarden en volver a la normalidad porque se han destruido infraestructuras claves de esta materia prima..

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Mientras tanto, las bolsas se han entregado a la euforia. Todos los mercados se apuntan fuertes subidas. Las ganancias han sido muy elevadas también en los mercados asiaticos y Wall Street apunta a una apertura también con fuertes incrementos.

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El precio de los combustibles, el telón de Aquiles de Trump

Trump ha tenido que pisar el freno en su enfrentamiento con Irán. No en vano, el precio de los combustibles es ya la principal preocupación de los estadounidenses respecto a las consecuencias de la guerra contra Irán, según una encuesta publicada este martes por el Centro de Investigación Pew. Siete de cada diez estadounidenses, el 69%, está preocupado por su encarecimiento, incluyendo un 45% que confiesa estar sumamente preocupado, según recoge la agencia Efe.

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Una mayoría de encuestados muestra su preocupación por la posibilidad de enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán (61%), por el elevado número de bajas militares (59%), por atentados terroristas en Estados Unidos (56%) y por la expansión de la guerra a países fuera de Oriente Próximo (53%). El 36% de los estadounidenses opina que la situación del pueblo iraní empeorará debido a la acción militar estadounidense; frente a una cuarta parte, que cree que mejorará, y el 16%, que no espera ningún cambio.