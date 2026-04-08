Los puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin al conflicto

Lidia Camón 08 ABR 2026 - 14:35h.

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán.

Pedro Sánchez considera una "buena noticia" el alto el fuego EEUU-Irán y pide "defender la diplomacia" sin olvidar los daños de la guerra

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Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre. Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", además de indicar que la razón de este pacto es haber "cumplido y superado todos los objetivos militares".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó la tregua de dos semanas y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata gracias a la mediación de Islamabad, donde a partir del 10 de abril se celebrarán las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Trump augura que ganará mucho dinero en la región, pero es Irán quien cobrará el peaje de Ormuz, algo que los analistas consideran que deja a Irán más fuerte que antes de los bombardeos. Según algunas informaciones, el plan permite a Irán y Omán cobrar una tasa de hasta 2 millones de dólares (unos 1.710.000 euros) por buque a las embarcaciones que transiten por el estrecho. Estados Unidos también tendrá su papel en el estrecho y “ayudará a mejorar el tráfico” de embarcaciones, según anunció Trump, sin dar más detalles.

Otro punto problemático es que Pakistán asegura que Líbano está incluido, pero Israel lo niega y sigue bombardeando su país vecino.

Estos son los puntos del acuerdo

- La base de la negociación es el plan de diez puntos de Teherán, que contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero también sobre los aliados del país en la región; la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región.

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- Levantamiento de todas las sanciones económicas sobre Irán y la eliminación de las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contra Teherán.

-La liberación de los activos iraníes congelados.

- Pagar las reparaciones de guerra a Irán.

- Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haga vinculante cualquier acuerdo.

- En la versión publicada en persa y difundida por los medios iraníes, Irán también incluye como condición la “aceptación del enriquecimiento” de uranio para su programa nuclear. Sin embargo, esta frase no figuraba en las versiones en inglés que la diplomacia iraní ha compartido con la ONU.

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- Trump, por su parte, demandó que Teherán acceda en el futuro a "la apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, después de que el Consejo Nacional de Seguridad persa asegurase que su plan estipula un "protocolo de seguridad" para garantizar el "control" iraní de este paso estratégico.

- La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, esté presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena estadounidense CNN.