Los billetes de avión ya suben por la guerra de Irán: de 30 a 130 euros

Cristina Montalvo 07 ABR 2026 - 15:27h.

Los billetes de avión ya suben por la guerra de Irán: de 30 euros en viajes cortos a 130 euros en los largos.

Para que el cliente pueda cancelar un viaje ya contratado por esta subida tiene que ser superior al 8%.

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España depende menos del combustible para la aviación que viene del Golfo porque hasta el 80% del queroseno que se consume procede, se produce, en las refinerias españolas. La Asociación de Líneas Aereas señala que los niveles de reservas de combustible están en niveles normales, así que aseguran que no se prevén problemas de suministro en el corto plazo y esto inlcuye el verano.

Pero ¿estamos completamente indemnes? En los vuelos domésticos, sí, pero podemos encontrar problemas en los regresos desde aeropuertos, como veíamos en los italianos, donde sí se estén registrando ya racionamientos.

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Subida del precio de los billetes, inevitable a largo plazo

Lo que sí afecta a todos es la subida de los precios del combustible. No en vano, el queroseno supone hasta el 30% de los gastos operativos de la aerolíneas. Cuando sube, claro, es dificil que no repercuta en el precio de los billetes. Una parte de la subida si se puede amortiguar porque las aerolineas habitualmente compran parte de ese combustible con coberturas para los próximos meses a un precio ya fijado para progerse de futuras subidas inesperadas.

Pero ya hay aerolíneas que han comunicado subidas de precios. Otras, sobre todo las de bajo coste, están recortando oferta por esos incrementos. Destina nos dice que de media, a un destino de larga distancia, la subida ronda los 130 euros y se queda entre 20 o 30 para los más cercanos aunque esto no afecta a los vuelos ya comprados.

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Estas subidas se están notando más en los vuelos charter y en los precios de los paquetes de vacaciones y, por ejemplo, para viajes a Egipto están subiendo una media de 50€ persona y al Caribe rondarían los 100€. Para que el cliente pueda cancelar un viaje ya contratado por esta subida tiene que ser superior al 8%. Se nota ya una bajada de la demanda y desde la Confederación de Agencias de Viajes sí que animan a reservar con la máxima antelación para esquivar las posibles subidas.