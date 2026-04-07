Los cuatro tripulantes se fundieron en un abrazo en uno de los momentos más emotivos de esta misión.

Cuando los astronautas se unen al programa de entrenamiento, sus familias se integran en el conocido como Grupo de Cónyuges

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El viaje a la Luna está lleno de momentos extraordinarios, momentos tensos y también nos está regalando momentos muy emotivos. Uno de ellos ocurrió ayer, a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. La misión decidió ponerle nombre a un cráter lunar. El nombre de la difunta esposa de uno de los astronautas.

Antes de perder toda comunicación con la Tierra y de llegar al punto más lejano del espacio alcanzado nunca por un ser humano, los miembros de la tripulación pidieron un deseo al centro de control en Houston. Querían poner nombre a un cráter muy especial de la Luna. Un punto que se encuentra justo entre la cara visible y la cara oculta del satélite y que, en ocasiones, puede verse desde la Tierra.

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Un abrazo y lágrimas en el Artemis II

Por ello, la tripulación quería que tuviera el nombre de Carroll, la esposa de Reid y la madre de Katey y Allie, explicaba un emocionado Jeremy Hansem, mientras el comandate Reid y Cristine se secan las lágrimas. Carroll, dedicó su vida a ayudar a otros como enfermera registrada en la dispositivo de cuidados intensivos para recién nacidos”.

Amigos desde que formaron el Grupo de Cónyuges

Los cuatro tripulantes se fundieron en un abrazo en uno de los momentos más emotivos de esta misión y que se entiende conociendo la intrahistoria. Porque cuando los astronautas se unen al programa de entrenamiento, sus familias se integran en el conocido como Grupo de Cónyuges, creando lazos muy estrechos, por ello cuando Carrol, enfermera de 46 años y mujer del comandante Reid, murió de cáncer en 2020, todos perdieron a un ser querido.

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Una pérdida que no supuso un freno para Reid, a quien Carrol -ahora un punto brillante en la luna- siempre impulsó en su carrera espacial. Una de sus hijas metió galletas en su equipaje a la Luna y él dejó todo listo por si le pasaba algo. Salí a caminar con mis hijos y les dije: "Aquí es donde está el testamento, aquí es donde están los documentos del fideicomiso, y si poco me pasa a mí, esto es lo que les pasará a ustedes'”, dijo Reid Wiseman en una conferencia de prensa de la NASA“Eso es sólo una parte de esta vida”.