Los astronautas del Artemis II hacen historia y baten el récord de mayor distancia de la Tierra del Apollo 13

Logran estar a 406.777,9 kilómetros de la Tierra superando los 400.171,5 del Apollo 13

La tripulación de Artemis II --los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch han batido el récord.

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Los cuatro astronautas de la nave Artemis II acaban de batir el record. Son los seres humanos que más se han alejado de la tierra en la historia. Se acercan ya a la órbita lunar y esta noche van a observar la cara oculta de la Luna con el objetivo de instalar en un futuro cercano, bases para la exploración espacial. Es el caso del cráter ShacKelton, en la cuenca del polo sur de la Luna, siempre en sombra. Una región clave para el futuro de la exploración no solo lunar, sino también del resto del Sistema Solar.

La nave espacial lo ha logrado hacia las 13:56 hora del este de Estados Unidos (19:56 hora española). Seis horas después, a las 19:07 horas del este de EEUU (1:07 hora española), está previsto que la nave alcance su distancia máxima, un total de 252.760 millas desde la Tierra (es decir, 406.777,9 kilómetros --km--). En comparación, el Apolo 13 llegó a las 248.655 millas (o lo que es lo mismo, 400.171,5 km) desde la Tierra.

Cuando Orión pase por detrás de la Luna, la misión entrará en un periodo de interrupción de comunicaciones programado que durará unos 40 minutos. Durante este tiempo, la Luna bloquea las señales de radio necesarias para mantener contacto con la nave espacial. Poco después de la pérdida de señal, se espera que Orión alcance su punto más cercano a la Luna, cuando estará a tan solo 6.530 kilómetros de la superficie lunar.

Hacia el final de su observación, a partir de las 20:35, la tripulación presenciará un eclipse solar desde el espacio, cuando Orión, la Luna y el Sol se alineen por lo que los astronautas verán cómo el Sol desaparece tras la Luna durante casi una hora. Durante este periodo, observarán una Luna prácticamente oscurecida y aprovecharán la oportunidad para analizar la corona solar --la atmósfera más externa del Sol-- tal como aparece en el borde de la Luna. A las 21:20 horas, concluirán las observaciones lunares.

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La idea es ir a Marte desde la Luna en la próxima década. La NASA prevé llevar a cabo esta misión a lo largo de la década de 2030.

Además, los cuatro astronautas protagonizarán un vuelo histórico sobre la cara oculta del satélite, un territorio que sigue siendo en gran medida desconocido, ya que aunque ha sido cartografiado y fotografiado por sondas de múltiples países, ninguna persona ha contemplado directamente la mayor parte de este hemisferio.

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Tirachinas gravitacional

Durante su aproximación, la nave no entrará en órbita lunar, sino que ejecutará una maniobra de asistencia gravitatoria —un “tirachinas” gravitacional— que la impulsará de regreso a la Tierra. Antes, la tripulación volará sobre la superficie lunar a una altitud de entre 4.800 y 14.500 kilómetros, según los cálculos de la NASA, en una trayectoria que los dejará incomunicados con la Tierra durante unos 40 minutos, cuando atraviesen la cara oculta, en uno de los momentos más delicados de la misión.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II también podrán observar la cuenca Aitken del Polo Sur, una de las mayores depresiones conocidas en la Luna, donde se encuentra el cráter Shackleton. Esta región es clave para el futuro de la exploración no solo lunar, sino también del resto del Sistema Solar, especialmente para el futuro salto humano a Marte, que la NASA prevé llevar a cabo a lo largo de la década de 2030. En esta región se han detectado depósitos de hielo en zonas de sombra permanente.

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Otros puntos de interés en el hemisferio oculto del satélite incluyen el cráter Tsiolkovsky, con su distintivo fondo de basalto oscuro, y el Mare Moscoviense, otro de los escasos mares presentes en la cara no visible del satélite, que apenas representan el 1% de su superficie. La explicación principal está en el grosor de su corteza. En el lado oculto, esta capa es considerablemente mayor —en algunas regiones casi el doble— que en la cara visible. Un espesor que ha impedido que el magma del interior ascendiera con facilidad tras los impactos de grandes meteoritos, evitando que se rellenaran las cuencas y se formaran las extensas llanuras de basalto conocidas como mares.

Lo que verán en la cara oculta

Emilio José García, astrofísico de la IAA, explica para Noticias Cuatro lo que se van a encontrar en la cara oculta de la Luna. "Verán flujos de lava extintos, cráteres, valles y una geografía espectacular que tiene la Luna por esta cara".

Por otro lado, la agencia espacial estadounidense ha explicado que la tripulación se ha despertado con la canción 'Good Morning' de Mandisa y TobyMac y que los astronautas han recibido un mensaje especial que el astronauta del Apolo 8 y del Apolo 13, Jim Lovell, grabó para la misión antes de su fallecimiento en 2025.

"¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte para el beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra", dice el mensaje.