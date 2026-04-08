El choque se ha producido cuando Risto Mejide ha leído un mensaje de Claudia Montes a Koldo García que desmontaría su versión

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En su intervención en 'Todo es mentira' para saber cómo ha vivido su declaración en el Supremo, Risto Mejide confiesa no terminar de creerse que Claudia Montes no recuerda haberle mandado o no su currículum a Koldo García, tal y como ha alegado en el juicio.

De hecho, lee un mensaje que presuntamente le envío ella al exasesor de Ábalos que se incluye en el informe de la UCO que desmontaría su versión. Y, aunque la entrevistada trata de justificarse, el presentador insiste: "Es evidente que lo sabías que ellos habían medrado para que tú trabajases en esa empresa e insisto, tú responsabilidad es muy diferente a la del tipo que te ha enchufado".

"No me gusta que me mientan a la cara"

Claudia Montes argumenta los motivos por los que no reconoce estos whatsapps, algo que Risto Mejide considera que "es negar la mayor", mientras que él se remite al informe de la UCO "hasta la fecha lo más fehaciente y creíble que tenemos".

Y es que el presentador asegura: "No me gusta que me mientan a la cara". "Si no me crees, no entraré más contigo y se acabó. Me caes muy bien y entro gratis en este programa", responde tajante la entrevistada.

"Yo no quiero caerte ni bien, ni mal, Claudia. Yo lo que quiero es saber la verdad", apunta Risto antes de que Miss Asturias pidiera una disculpa. "Yo no voy a pedirte perdón por nada porque no he hecho nada como para pedir perdón. Si creo que me estás mintiendo, si esperabas que te hiciera la pelota, lo siento mucho. Este no es el programa adecuado", responde tajante a su petición antes de continuar con el rifirrafe.