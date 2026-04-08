Marta Egea 08 ABR 2026 - 08:00h.

Con una media de alrededor de 32 horas semanales de trabajo, los neerlandeses cuentan con varias horas más a la semana para su vida personal frente a la media europea

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Tener más tiempo libre no va a depender solo de trabajar menos horas. También influye cuántos días de vacaciones se tienen, cuántos festivos hay al año, cómo se organiza la jornada laboral y, en un plano más profundo, qué lugar ocupa el trabajo dentro de la cultura de un país. Por eso, cuando hablamos de qué país europeo ofrece más tiempo libre a sus trabajadores, hay que saber que no todos los informes miden las mismas variables.

Si tomamos como referencia el European Life-Work Balance Index, uno de los más citados sobre equilibrio entre vida personal y laboral en Europa, éste país es Países Bajos, por una razón muy concreta: tienen la semana laboral media más corta de Europa con 32,1 horas.

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¿Por qué Países Bajos encabeza el indicador de tiempo libre?

Lo que coloca a Países Bajos en esta posición es la estructura de su mercado laboral. La media semanal de trabajo en este país es de 32,1 horas, la más baja de Europa. Esta cifra lo coloca por delante del resto del continente en el factor más visible cuando se piensa en tiempo libre: el número de horas que quedan disponibles al terminar la jornada.

La media europea se sitúa en torno a 36 horas semanales, lo que supone una diferencia significativa de casi cuatro horas menos cada semana. Esto equivale a tener varios días de tiempo libre extra al año sin tener que aumentar vacaciones o festivos.

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Este dato no es algo puntual ni tampoco coyuntural. Países Bajos lleva años encabezando este indicador, seguido de Alemania, Austria o Dinamarca. Pero la clave no está solo en trabajar menos horas, sino en cómo se organiza el trabajo.

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El modelo neerlandés combina varios factores que explican este liderazgo. Existe una alta presencia de trabajo a tiempo parcial, lo que eleva la flexibilidad del sistema, por otro lado, se trata de una cultura laboral orientada a los resultados, no al presencialismo; sus jornadas laborales son más compactas, con muchas menos horas improductivas y para ellos la conciliación es una norma social, no una excepción.

De hecho, en Países Bajos cerca de la mitad de los trabajadores tiene algún tipo de jornada reducida, algo que está mucho más extendido que en otros países europeos. Esto no solo reduce la media de horas trabajadas, sino que permite una distribución más equilibrada del tiempo entre trabajo y vida personal.

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Algo a destacar es que esta reducción de horas no ha ido acompañada por una caída de productividad. De hecho, es una de las economías más eficientes de Europa, con altos niveles de productividad por hora trabajada.

¿Qué significa exactamente “tener más tiempo libre”?

La respuesta depende de qué se entienda por tiempo libre. No es lo mismo analizar cuántas horas se trabajan cada semana que cuántos días de vacaciones tiene garantizados un trabajador al año o cómo se distribuye el descanso en la práctica.

Si se toma como referencia la jornada semanal, el dato es claro: países como Países Bajos destacan porque sus trabajadores dedican menos horas al trabajo en el día a día, lo que se traduce en más tiempo disponible de forma constante. Este tipo de tiempo libre, más repartido a lo largo de la semana, permite una mejor conciliación cotidiana, con tardes menos saturadas y más margen para la vida personal.

Sin embargo, si se pone el foco en los días de descanso anuales, el ranking cambia. Algunos países europeos ofrecen más vacaciones y festivos, lo que implica más periodos de desconexión concentrados, aunque la jornada semanal sea más larga.

El contraste con el sur de Europa

El caso del sur de Europa, y sobre todo España, ayuda a entender que no existe un único modelo de conciliación. Mientras que en Países Bajos el tiempo libre se reparte de manera más equilibrada a lo largo de la semana, en países como España, Italia o Grecia el descanso tiende a concentrarse más en determinados momentos del año.

En España, la jornada laboral media continúa siendo más larga que en los países del norte de Europa, pero a cambio existe una cultura de vacaciones mucho más marcada, con más días de descanso continuado y una mayor importancia de los periodos festivos. Esto quiere decir que, aunque el día a día puede ser más intenso, hay momentos del año donde la desconexión es más profunda.

Por otro lado, el modelo laboral del sur de Europa sigue estando más ligado a la presencialidad y a horarios menos compactos, con pausas largas a mediodía o jornadas partidas que alargan la sensación de estar trabajando, aunque no siempre implique más horas efectivas.

Este contraste refleja dos formas diferentes de entender la relación con el trabajo. En el norte de Europa, el objetivo parece ser integrar mejor la vida personal en la rutina diaria. Sin embargo, en el sur el descanso se vive más como una ruptura puntual del ritmo laboral.

Cabe destacar que ninguno de los dos modelos es perfecto, pero sí dejan una idea clara: tener más tiempo libre no depende solo de trabajar menos, sino de cómo se distribuye ese tiempo a lo largo del año y de la vida cotidiana.