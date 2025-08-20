Cómo combinar teletrabajo y vacaciones: destinos preparados para el ‘workation’

El fenómeno del workation ha crecido un 35 % en España en los últimos dos años

El teletrabajo provoca el auge de los coworkings rurales: oficinas alternativas rodeadas de naturaleza

Compartir







Conectarse a una reunión desde una terraza frente al mar. Revisar correos en un refugio de montaña tras una caminata. Estirar la jornada laboral en una casa rural, con el rumor de los árboles como banda sonora. No es una fantasía, sino una tendencia real en auge: el workation, la modalidad que permite combinar vacaciones y teletrabajo desde cualquier lugar con conexión. Y España, con su variedad de paisajes, climas y precios, se está convirtiendo en una de las capitales mundiales de esta nueva forma de vida híbrida.

Según datos recientes, el fenómeno del workation ha crecido un 35 % en España en los últimos dos años, impulsado tanto por la normalización del trabajo en remoto como por el deseo creciente de romper con la rutina sin dejar de cumplir objetivos laborales.

PUEDE INTERESARTE Se cumplen cinco años del inicio del confinamiento: el covid encerró a todo el país en casa y cambió nuestras vidas

Canarias y Baleares, al frente del ranking

España cuenta con destinos especialmente preparados para acoger esta nueva forma de movilidad laboral. A la cabeza están las Islas Canarias, con un 38 % de preferencia entre los usuarios habituales de workation, seguidas por Baleares y diversas capitales del sur peninsular. ¿El secreto? Buena conectividad digital, infraestructuras pensadas para teletrabajadores y, por supuesto, un entorno envidiable.

“El 70 % de los usuarios consideran esencial la calidad del Wi-Fi para elegir destino, y el 60 % prefieren ubicaciones costeras”, señala un informe que ha analizado las motivaciones de más de 1.500 usuarios habituales de esta fórmula híbrida.

PUEDE INTERESARTE Las ventajas e inconvenientes del teletrabajo: ahorro en transporte y tiempo frente a la sensación de soledad

El archipiélago canario se ha convertido, de hecho, en uno de los reclamos internacionales del workation, de la misma manera que el país al completo se posiciona como a su vez como posible destino para los extranjeros con esta práctica en mente. La web oficial de Turismo en España, Spain.info, lo resume así: “Si eres un nómada digital o trabajas en remoto, puedes encontrar montones de razones para quedarte, y hacer de España tu mejor oficina.”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

¿Por qué cada vez más gente elige esta opción?

La clave está en el valor añadido. No se trata solo de trabajar desde un sitio bonito, sino de hacerlo en condiciones que beneficien el bienestar, la productividad y la conciliación. Las principales cadenas hoteleras ya lo han entendido, y son varias las que han adaptado su oferta con tarifas planas por semanas o meses, conexión segura y espacios de trabajo habilitados para sesiones privadas o coworking compartido.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El perfil más común, según los dato, es el de profesionales del sector tecnológico, consultores y freelancers de entre 30 y 45 años, sin cargas familiares inmediatas, con ingresos medios o medios-altos y vocación nómada. Pero el fenómeno está empezando a extenderse también entre trabajadores por cuenta ajena con teletrabajo parcial.

Cómo elegir bien un destino ‘workation’

No todo vale. Para evitar frustraciones, es importante aplicar una serie de criterios a la hora de elegir dónde trabajar de forma remota durante un tiempo:

Conectividad garantizada : la velocidad de internet es el pilar del workation. Asegúrate de que el alojamiento cuente con un test de velocidad real o certificaciones digitales.

: la velocidad de internet es el pilar del workation. Asegúrate de que el alojamiento cuente con un test de velocidad real o certificaciones digitales. Entornos de trabajo adecuados : más allá de una buena vista, hace falta una mesa cómoda, buena iluminación y, si es posible, espacios de trabajo compartido (coworkings) en la zona.

: más allá de una buena vista, hace falta una mesa cómoda, buena iluminación y, si es posible, espacios de trabajo compartido (coworkings) en la zona. Zonas horarias compatibles : si tienes reuniones con clientes o equipos en España, no es lo mismo teletrabajar desde Lisboa que desde Chiang Mai.

: si tienes reuniones con clientes o equipos en España, no es lo mismo teletrabajar desde Lisboa que desde Chiang Mai. Servicios complementarios: lavandería, cocina equipada, gimnasio, transporte cercano. Todo suma para que la estancia sea práctica y no un quebradero de cabeza logístico.

En la línea de lo que coméntabas más arriba, Tenerife, sin ir más lejos, ha sido señalada como uno de los mejores destinos workation de Europa, no solo por su clima y gastronomía, sino también por la comunidad de trabajadores remotos que ya se ha establecido allí.

Hay que tener en mente que nno todo es idílico en el mundo del workation. Trabajar desde un lugar vacacional puede diluir las fronteras entre ocio y productividad, generando estrés o falta de desconexión real. Además, no todos los alojamientos promocionados como “aptos para nómadas digitales” cumplen lo que prometen.

Por eso, la OCU advierte sobre la necesidad de comprobar las condiciones técnicas del alojamiento, así como aspectos relativos a la privacidad, la seguridad digital y la política de cancelación, antes de formalizar cualquier reserva.

Convertir un destino vacacional en tu oficina no es necesariamente un lujo, sino una forma consciente de trabajar mejor y vivir más intensamente. Con una buena planificación y sentido común, el workation no solo es posible, sino también transformador. Como muchos viajeros digitales han descubierto, cambiar de entorno no implica abandonar la rutina: implica reinventarla.