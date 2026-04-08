El motivo de la citación son tres audios que entregó relacionados con el caso, pero todavía tiene más de 50 sin entregar

¡Vuelve a ver los programas completos de 'Todo es mentira', en Mediaset Infinity!

Compartir







Durante la publicidad de 'Todo es mentira', Javier Pérez Dolset se ha sincerado con Risto Mejide y le ha confesado estar sorprendido con su citación en el juicio del 'caso Kitchen' tanto por el motivo por el que no deberían hacerlo, como por quién ha sido quien le ha citado.

"No lo estoy siguiendo al detalle pero creo que se han referido a mí, no sé si con la citación o la petición de la citación, la defensa de Paco Martínez y la de Villarejo", señala el entrevistado.

La razón por la que entiende que lo han pedido es porque entregó tres audios relacionados parcialmente con la 'Kitchen'. Sin embargo, en la pausa publicitaria hay algo que le ha contado al presentador y que le ha dejado "a cuadros".

Y es que el motivo por el que no entiende Dolset su citación es porque tan solo había entregado "el 15% de los audios que tenemos", ya que tiene en su poder "por lo menos 50 adicionales" relacionados con los personajes involucrados en el caso. Un contenido que no han entregado por el simple hecho de que "nadie ha querido recepcionarlos".

La información que aportan esos audios adicionales

De las más de 160 operaciones ilegales de las cuales venía hablando el empresario en el programa en sus diferentes intervenciones, en estos audios a los que se refiere se destaparían alrededor de 80, asegura.

Además, involucrarían a Paco Martínez, al ministro Jorge Fernández Díaz, a Mauricio Casals, personalidades del PP destacando a Cospedal y Ignacio López del Hierro, señala. También aparece "de manera explícita" Rajoy y el CNI, eso sí, "otra cosa es que sea verdad", puntualiza el empresario. "He intentado entregarlos unas cuantas veces y nadie los quiere", insiste.

Sin embargo, a Risto Mejide no le cuadra que involucre a Paco Martínez y, a su vez, haya sido quien le ha citado al juicio. "Por eso te decía que, cuando lo he escuchado, digo 'Se han dado un golpe en la cabeza'. Es lo que he pensado", responde el entrevistado.