Julio Rodríguez fue secretario general de Podemos en Madrid: ¿Está de acuerdo con Pablo Iglesias?

Ponte al día con la actualidad nacional e internacional viendo los programas completos de 'Todo es mentira' en Mediaset Infinity

Compartir







Risto Mejide se interesa por saber en 'Todo es mentira' la opinión del fue secretario general de Podemos en Madrid sobre las declaraciones de Pablo Iglesias asegurando que el Gobierno miente a los españoles en este caso por su por su gestión en la guerra: "¿Es compatible el no a la guerra con, por ejemplo, el envío de fragatas o la participación en la OTAN?".

"Está muy bien la retórica pero hay que acompañar con hechos"

"Siempre hemos dicho que todas estas frases están muy bien y las aplaudimos. Pero hay que acompañarla siempre con hechos y los hechos a veces no acompañan a estas frases", declara el entrevistado.

Con esto se refiere a que "cuando hablamos de embargo de armas a Israel, es un embargo con excepciones. Cuando hablamos de que restringimos el espacio aéreo a aviones americanos, pues nos restringimos los que no van dirigidamente a misiones en el en la zona de conflicto y ahora prácticamente todos trabajan para ese conflicto".

"Lo único que puedo decir en este sentido es que están muy bien las frases, está muy bien la retórica, pero hay que acompañar con hechos y a veces los hechos sí que se pueden hacer, aunque consideramos que seamos una potencia media, pero hay hechos que producen un efecto de ejemplaridad y yo creo que eso es evidente", insiste.

Y es que, "igual que la frase de 'No a la guerra' parece que ha arrastrado a otros a hacer lo mismo", a Julio Rodríguez le "gustaría" que sucediera también con "hechos que fueran en contra de la guerra o de una mejora de lo que entender lo que es la seguridad".

El gasto en armamento no es sinónimo de seguridad para Julio Rodríguez

Es Risto Mejide quien le comparte la perspectiva que, quizás, tenga él y el resto de los ciudadanos: "Asistimos con pavor a un momento geopolítico en el que hay una mesa en la que se tratan los temas importantes y en la que si uno no está bien armado de manera bélica, parece que no tiene voz".

Sin embargo, desde su punto de vista "no siempre es así" dado que para él un aumento del gasto en defensa no significa un aumento de la seguridad: "Se está demostrando porque cada vez se está gastando más en armamento y se gasta sin pensar en cómo se gasta. Lo que único que se ha conseguido, de, por ejemplo, de tras la invasión de Ucrania, es que todos los países aumenten al 2%, pero sin pensar en cómo se aumenta, en cómo se justifica ese gasto y eso sí que afecta cuando gastamos más en una cosa, gastamos menos en otra". Por esa razón le gustaría abrir un debate sobre cómo siente más seguridad la sociedad.