Lara Guerra 07 ABR 2026 - 17:19h.

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Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para pronunciarse en exclusiva sobre el inicio del juicio contra el exministro de Transportes, Koldo García y Santos Cerdán.

Arranca el juicio por el 'caso Koldo' en el que la investigación analiza las presuntas irregularidades en la adjudicación de material sanitario en un contexto marcado por la urgencia y la falta de controles. Esta sesión judicial tiene al completo la expectación tanto de la opinión pública, como del ámbito político; especialmente en torno al Partido Socialista Obrero Español.

Carolina Perles, tras las primeras declaraciones del juicio: "Estoy impactada por todo lo que estoy viendo y escuchando"

En este contexto; se han sentado a su vez frente al Supremo, personalidades como Jéssica Rodríguez para declarar sobre la "casita de novios" de Plaza España en la que residía, entre otros temas. Tras conocer estas primeras palabras, Risto Mejide ha podido conectar con Carolina Perles, exmujer de Ábalos para conocer sus primeras impresiones al conocer multitud de informaciones en el juicio que ella misma ha asegurado que desconocía y por las que está verdaderamente "impresionada".