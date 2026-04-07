Lara Guerra 07 ABR 2026 - 16:49h.

Compartir







Llega una nueva entrega de 'Todo es mentira' en el que un día más Risto Mejide junto al resto de colaboradores debaten sobre la mesa los temas políticos más importantes de la actualidad. Uno de ellos es el inicio del juicio contra la trama de mascarillas en la que están imputados el exministro de Transportes, su asesor, Koldo García y Víctor de Aldama.

Tras el comienzo del juicio en el Supremo de la trama corrupta sobre las mascarillas, que salpica a las manos más cercanas de Pedro Sánchez; testigos como Jéssica Rodríguez se han sentado para emitir las primeras declaraciones a las que el programa ha podido acceder. Como testigo, Rodríguez ha explicado ante el Salón de Plenos del Tribunal Supremo que antes de mudarse a ese piso vivía con dos compañeras de la universidad y se veía "prácticamente todos los días" con Ábalos. "Y no teníamos un sitio donde poder vernos, entonces me dijo que al final yo tenía 30 años y que lo suyo era que tuviera un sitio para mí y que no siguiera compartiendo", ha añadido.

Jéssica Rodríguez se sincera sobre el piso que le entregó Ábalos: "La idea era para tenerla para poder estar los dos"

Además, la que fuera amiga de José Luis Ábalos, ha confesado que esa casa la eligió en los inicios para pasar tiempo con el exministro; que "seguía teniendo la casa que pertenecía al Ministerio, en la que él vivía con su familia". "Pero la idea era de tenerla para poder estar los dos", asegura.