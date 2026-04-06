Lara Guerra 06 ABR 2026 - 19:41h.

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Juan Antonio del Castillo, teniente general retirado, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Irán derribara el pasado jueves un caza de Estados Unidos, en el que uno de los militares consiguió esconderse en una grieta y ser rescatado el domingo. Esta noticia ha provocado que Irán desmienta a Trump y asegure que ha frustrado el rescate del piloto y derribado las aeronaves estadounidenses.

En primer lugar, el que fuera teniente explica que "nada más caer, hay que saber en que condiciones te encuentras y reportarlo por la radio encriptada a tu mando. El primero lo sacan y con el impacto en los aviones, y con heridas en los tripulantes; lo que hace el segundo se convierte en una misión más compleja. Lo primero que tuvieron que hacer es una prueba física; si hasta los de la Mafia cortan un dedo y lo mandan. Esto es una operación de propaganda".

Juan Antonio del Castillo, teniente general retirado: "El valor de la vida es superior a la de Irán"

Asimismo, Juan Antonio recuerda lo que implica estas operaciones respecto al acto de guerra: "El valor de la vida es superior a la de Irán. El primer rescate ha sido automático y ha sido una práctica normal, pero el segundo le ha costado cientos de millones de dólares. Esto le otorga a Irán no sólo saber cuánto le está costando en Estados Unidos, sino el valor de tu propio país a través de una imagen como la que hemos visto".