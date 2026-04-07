Lara Guerra 07 ABR 2026 - 18:20h.

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'Todo es mentira' llega con una nueva entrega dónde los temas de actualidad política son los grandes protagonistas de la mesa de debate. Risto Mejide ha podido conectar en exclusiva con Carolina Perles, exmujer de Ábalos para pronunciarse por primera tras el arranque del juicio que gira en torno al que fuera ministro de Transportes, Koldo García y Víctor de Aldama. Además, de detallar todas sus reacciones al descubrir multitud de informaciones de las que está muy "impactada", ha hecho una petición que ha sorprendido encarecidamente tanto al presentador como al resto de colaboradores del programa.

Con el inicio del esperado juicio por el 'caso Koldo', la investigación analiza las supuestas irregularidades por la adjudicación del material sanitario en el contexto marcado por la urgencia mundial del COVID; una sesión judicial que tiene especialmente al PSOE en un entorno político de máxima expectación. Además, de Ábalos, Koldo o Aldama, personalidades como Jéssica Rodríguez se han podido pronunciar sobre el piso de Plaza de España en el que residía y que le fue entregado gracias al exmarido de Carolina Perles. En este contexto, el programa de Risto Mejide ha podido contactar en pleno directo con Perles para poder conocer como se encuentra tras escuchar todas las informaciones.

Carolina Perles hace su petición y Risto Mejide se queda en shock al descubrirlo

Además, de confesar que está completamente impactada por todo lo que está viendo y escuchando; la exmujer del que fuera ministro de Transportes, Mejide no ha dudado en preguntarle si había alguna cosa más que le haya llamado la atención sobre el juicio y es el mencionado gato de Jéssica, ya que un familiar suyo le regaló un gato a su hijo cuando tenía cinco años; "nos ha estado acompañando hasta el día que entró en prisión".

En este momento, Carolina Perles, hace una curiosa petición ante el programa que gira en torno a este animal de su hijo y el último día previo a su entrada en prisión. Una llamada de atención que ha sorprendido encarecidamente al presentador.