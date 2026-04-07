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Víctor Ábalos ha declarado ante el juez por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia. Ha asegurado que el dinero que entregaba a su padre salía de su propio bolsillo y ha negado tener relación con Aldama o haber hecho negocios con Koldo. También ha declarado Jessica Rodríguez, quien ha hablado sobre el tipo de relación que mantenía con Ábalos y las transferencias que recibía a su favor.

Ana Vázquez, en ‘Todo es mentira’, se ha mostrado muy molesta con las prácticas corruptas. Por su parte, Rita Maestre le ha recriminado que el PP fue condenado por corrupción en 2018. Este comentario no ha sentado bien a Ana Vázquez, que ha estallado contra Maestre: "Estoy aguantando lo inaguantable porque, como católica, me da asco que fueras a asaltar una capilla, que fuiste condenada y luego absuelta. Así que aquí la única que ha tenido una condena has sido tú, a mí no me han condenado a nada y mi partido, a día de hoy, tampoco está condenado a nada".

Además, Ana ha añadido: "Los únicos que habéis tapado a pederastas y agresores sexuales como Errejón habéis sido vosotros, así que tú no estás para darme lecciones de nada intentando vincularme con el año 2018. No tienes vergüenza".

Rita Maestre ha querido aclarar a qué se refería con sus palabras: "Lo único a lo que hacía referencia es que estabas en la moción de censura cuando el señor Ábalos está hablando de corrupción, siendo él ya un corrupto, y no sé por qué te has dado por aludida".

Rifirrafe entre Ana Vázquez y Rita Maestre por el caso de las mascarillas y el hermano de Ayuso: "Los de Más Madrid siempre habláis de Ayuso"

Rita Maestre ha hecho referencia a otros casos de mascarillas que ha habido en Madrid: "En Madrid, acordaos del caso de Medina y Luceño, que se llevaron siete millones de euros del Ayuntamiento por mascarillas. También está el hermano de Ayuso, que legalmente se llevó 230.000 euros".

Ana Vázquez ha reaccionado a estas palabras: "No hubo caso con el hermano de Ayuso, no sigáis con ese tema. Cogéis el manual y venís aquí a hablar de Ayuso. Los de Más Madrid siempre habláis de Ayuso. El hermano de Ayuso vendía material sanitario antes de la pandemia".

Rita Maestre ha respondido justificando su postura: "Hablo de Madrid porque soy concejala del Ayuntamiento de Madrid y allí faltan siete millones de euros de dinero público por un amigo aristócrata de Almeida que se los llevó por vender mascarillas defectuosas. ¿A ti te parece bien? A mí me parece mal y creo que hay responsabilidades penales y políticas que deberíamos discutir. A ti te parece mal o bien dependiendo de quién lo haga; a mí me parece mal en todos los casos".