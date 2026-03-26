Lara Guerra 26 MAR 2026 - 17:51h.

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Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, revela los últimos detalles del decreto anticrisis que el Gobierno de España ha aprobado pese a la abstinencia de su partido. El Partido Popular solicitaba días antes un plan anticrisis que incluían “los tres primeros tramos, los mínimos personales y duplicando los mínimos por descendientes para ayudar más a las familias con hijos”.

En primer lugar, la diputada del PP analiza todas las medidas que ha aprobado el gobierno: "Hoy hemos coincidido el partido de Echenique y el mío, algo insólito, imagino que tendrá sus motivos. Efectivamente nos han copiado algunas de las medidas, no todas de las que habíamos pedido y en estos 5 mil millones de rebajas fiscales, la mitad la van a asumir las Comunidades Autónomas, el 58 por ciento es de impuestos especiales y en el caso del impuesto de generación eléctrica el 100 por ciento es de las CA".

Ana Vázquez, diputada del Partido Popular: "En estos 20 días, el Estado ha ingresado 70 millones"

Asimismo, recuerda lo que planteaba su propio plan para paliar las consecuencias de la guerra de Irán: "Nosotros pedíamos una compensación también a las Comunidades Autónomas que van a efectuar este 100 por ciento. Después pedíamos algo tan importante como deflactar el IRPF, que eso es tan fácil como decir lo que tu pudieras comprar en 2018 con 14 mil euros, ahora necesitas que sean 17 mil en 2026. Pedíamos bajar los tramos de IRPF y las desgravaciones por hijo, pero no nos lo han aceptado".

Por último, Vázquez detalla a la audiencia otros de los puntos aprobados de los que su partido está en desacuerdo: "Luego de las morcillas, pues lleva el cese de las nucleares, que después de escuchar lo del apagón pues ahí va. Iba una disposición adicional 12 que le permite gastar el dinero en lo que quieran, y siempre nos meten cositas a mayores. Consideramos que es insuficiente. 20 países han tomado medidas de la guerra mucho antes que nosotros. Solo en estos 20 días, el Estado ha ingresado 70 millones y en las ayudas que tenía que dar ha recaudado 190 millones de euros"