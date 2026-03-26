Lara Guerra 26 MAR 2026 - 16:52h.

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'Todo es mentira' llega con una nueva entrega dónde una vez más Risto Mejide junto al resto de colaboradores pone sobre la mesa de debate la guerra entre Estados Unidos e Irán, y sus consecuencias. En este contexto, el programa conecta con Diego Mateos, un experto energético que analiza los posibles problemas de suministro a los que se podría enfrentar España.

En primer lugar, Mateos confiesa que "es posible que la suframos. Estamos mejor posicionados que el resto de Europa porque en el tema del gas nuestras reservas están al 55 por ciento frente al 25 de los otros países, y en Alemania al 22 por ciento".

Asimismo, el experto energético asegura que "uno de nuestros principales poderes nuestros es Argelia, del que recibimos el 40 por ciento, con lo cual tenemos muy diversificado el suministro. En la parte del petróleo tenemos reserva para unos 80 días, y todo va a depender de cuánto dure la guerra y de las infraestructuras que se estén dañando porque en anteriores crisis de energía no se producían, pero ahora Qatar ya ha anunciad que pueden tardar entre 3 y 5 años en reparar los problemas de sus plantas por los bombardeos".

Diego Mateos: "En algunos países permiten salir a los coches con matricula par los días pares"

Por otro lado, Risto Mejide plantea que la guerra dure más de esos 80 días de reserva y pregunta qué medidas se plantearían a partir de este punto, a lo que Diego Mateos explica que "lo lógico es optar las medidas antes de que se agoten. Creo que más pronto que tarde empecemos a ver restricciones en la movilidad, donde las autopistas empiecen a bajar la velocidad; esto ya se puede ver en algunos países dónde permiten salir a los coches con matricular par puedan salir los días pares. También estamos viendo una serie de baterías como en la guerra de Ucrania con los grados del aire acondicionado, las calefacciones; un uso mas restrictivo de todos los combustibles".

Por último, el experto confiesa que pese a que la guerra acabara mañana, los daños en infraestructuras se repararán en años: "La crisis no se solucionaría mañana porque muchas infraestructuras se han dañado. Hemos visto que Ucrania ha atacado infraestructuras petroleras de Rusia, que han sacado del mercado casi un millón de barriles diarios de petróleos".