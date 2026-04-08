Claudia Montes aprovecha su intervención para lanzar un aviso "a navegantes" sobre las informaciones que corren sobre ella

Vuelve a ver la entrevista de Claudia Montes en el programa completo de 'Todo es mentira', en Mediaset Infinity

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Tras su participación como testigo en la segunda jornada del juicio por el caso Koldo, 'Todo es mentira' recibe a Claudia Montes para saber cómo ha vivido su declaración.

Después, el presentador le señala que "hay muchas cosas que sorprenden" refiriéndose a sus declaraciones, momento en el que la entrevistada pretende aclararlas no sin antes apuntar: "Estoy viendo titulares que me están haciendo daño que solo se están basando en que yo he estado en una oficina sin ordenador y sin nada, leyendo libros de la biblioteca".

Razón por la cual, tras aclarar algunas de las dudas de Risto Mejide, aprovecha para lanzar una advertencia.

La advertencia de Claudia Montes

Claudia Montes afirma en su entrevista que "se ha mentido mucho" sobre ella a lo largo de este tiempo, motivo por el que asegura: "Se me ha hecho mucho daño".

"Hay muchos medios que no me han pedido disculpas. A día de hoy, de tantas injurias y calumnias que se ha dicho de mí que, si me permites, voy a mandar un aviso a navegantes: He sido bastante compresiva con los medios, periodistas y gente de la calle. A partir de ahora la personas que me vuelvan a injuriar o calumniar, tengo una familia y tengo un hijo sobre todo, voy a querellar a todo el mundo porque no es justo que se me siga machacando", señala.