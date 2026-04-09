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La situación en Irán sigue marcada por la incertidumbre tras lo que muchos ya califican como una “tregua débil”. Así lo ha relatado en 'Todo es mentira' Mahsa Sheykhi, una iraní viviendo en España, que ha descrito un escenario de incomunicación total dentro del país.

“Mi familia y mis amigos están incomunicados”, ha explicado con preocupación. Según Sheykhi, el acceso a internet está fuertemente restringido y quienes logran conectarse mediante VPN “pueden ser arrestados e incluso ejecutados”. De hecho, ha reconocido que no ha podido hablar con sus seres queridos desde los primeros días del conflicto.

"Temen quedarse solos bajo el régimen"

También ha trasladado el mensaje que, en sus últimas comunicaciones, le hicieron llegar desde dentro del país: “Quieren que la intervención continúe porque temen quedarse solos bajo el régimen”. Unas declaraciones que reflejan la profunda división y el miedo que vive parte de la población.

Además, Sheykhi ha denunciado el uso de civiles como herramienta propagandística. Según ha explicado, algunas de las cadenas humanas vistas en las últimas horas estarían impulsadas o instrumentalizadas por el régimen, incluso utilizando mujeres y niños como “escudos humanos” en puntos estratégicos ante posibles ataques.

Echenique culpa a Trump

En paralelo, el exdiputado Pablo Echenique ha intervenido en el programa para analizar el contexto internacional. Durante el debate, ha sido crítico con el papel de Donald Trump, calificando sus últimos movimientos de “delirantes”.

Echenique ha puesto en duda la existencia de una negociación real y ha interpretado algunos mensajes del expresidente como una señal de debilidad. Mientras tanto, la incertidumbre continúa sobre el terreno, con una posible escalada aún sobre la mesa.