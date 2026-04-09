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Las palabras de la portavoz del PP, Esther Muñoz, sobre la retención de un casco azul español por parte de Israel han generado polémica en 'Todo es mentira', donde el almirante Juan Rodríguez Garat ha sido contundente: “Yo he estado más tiempo retenida en un control de tráfico”, afirmaba ella.

Durante su intervención, Garat evitó valorar directamente las declaraciones políticas, pero sí aportó contexto sobre la gravedad de lo ocurrido: “Los cascos azules están en medio de una guerra”, explicó, refiriéndose a la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano. Allí, las fuerzas internacionales operan entre dos bandos enfrentados: por un lado, Israel, y por otro, Hezbollah, considerado grupo terrorista por la Unión Europea.

"Es un trabajo difícil de paz"

El almirante subrayó la complejidad extrema de este tipo de misiones: “Es un trabajo difícil, de paz, en el que muchas de sus funciones ahora mismo no se pueden cumplir”. Aun así, destacó que siguen desempeñando tareas clave como la ayuda humanitaria o la transmisión de información al Consejo de Seguridad.

Sobre el incidente concreto, Garat fue claro: “Los cascos azules son sagrados, no se les debe retener, nadie puede hacerlo”. En este sentido, coincidió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que calificó el episodio como ilegal.

"Tenemos que respaldar a los soldados que están allí"

Sin embargo, el experto también introdujo un matiz importante: este tipo de situaciones, aunque graves, no son infrecuentes en escenarios de conflicto. Según explicó, podría tratarse de un “exceso de celo” por parte de algún militar israelí, que habría interpretado erróneamente una posible falta de neutralidad.

Pese a la tensión, Garat lanzó un mensaje de apoyo a las tropas: “Lo único que tenemos que hacer es respaldar a los soldados que están allí jugándose la vida”. Un recordatorio de la dureza de una misión que, más allá del debate político, sigue desarrollándose en uno de los contextos más peligrosos del mundo.