Un lotero y su hermano, alto cargo de Loterías, se enfrentan a hasta seis años de prisión por presuntamente quedarse con un boleto premiado

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Un lotero y su hermano, un alto cargo de Loterías, podrían enfrentarse a hasta seis años de prisión por presuntamente quedarse con un boleto premiado de un cliente.

Nacho Abad, en relación con este caso, ha contado la pesadilla que le ronda con frecuencia: "Tengo la pesadilla de que entrego un boleto, lo comprueban y resulta que te han tocado millones, y me dicen: ‘No te ha tocado’", que es justamente lo que parece que ha pasado.

Abogado de una de las víctimas: "Él estaba completamente seguro de que ese boleto estaba premiado"

‘En boca de todos’ ha podido hablar con Xaime Da Peña, el abogado de una de las víctimas del supuesto engaño en la lotería: "Él estaba completamente seguro de que ese boleto estaba premiado, pero por la cuestión de la edad dejó ese boleto donde no debía".

Además, Xaime explica que su cliente fue el primero en denunciar: "Mi representado fue el primero en denunciarlo y lo hizo antes de que saliera en la prensa".