Una madre de la localidad piden que se tomen medidas: “Hay que inculcarles valores, no se puede salir a la calle con un martillo”

Julio, el presunto asesino del niño de 11 años de Villanueva de la Cañada (Madrid), tenía “una lista negra” con nombres de otros niños

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En directo desde Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Jordi Juliá nos ha dado los detalles de la actuación de los padres de un menor agredido por un grupo de cinco adolescentes de 14 años con suma brutalidad, quién al enterarse de lo sucedido no dudo en salir a buscar a los agresores y exigirles que le pidieran perdón, algo que no hicieron y que desató un nuevo enfrentamiento.

Un joven de 14 años es brutalmente agredido por un grupo de cinco jóvenes de su misma edad que graban la agresión en video. El niño agredido le cuenta lo sucedido a su padre y este va con un grupo de amigos a buscar al principal agresor del pequeño. Se piden que se ponga de rodillas y pida perdón, pero al ver que no muestra actitud de arrepentimiento, se desata una nueva pelea en las calles de la localidad. Un joven de 22 años fue detenido y se encuentra en libertad con cargos.

Una nueva pelea que también fue grabada en vídeo y que según denuncian los vecinos del municipio no se trata de un hecho aislado. Verónica, vecina y madre de un adolescente, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ que el pueblo vive una situación de violencia y robos. Piden que se tomen medidas y que la cosa no desemboque en violencia con armas blancas: “Son niños y hacen lo que les da la gana”.

Ha pedido públicamente que se enseñen valores y educación a los menores, y que nadie se puede tomar la justicia por su mano: “No se puede salir a la calle con un martillo”.

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Con el agresor de tan solo 12 años en libertad, más de 300 vecinos del municipio de Sant Joan de Villatorrada (Barcelona) han salido a la calle para pedir que se haga justicia y que se tomen medidas para que algo así no se vuelva a producir. La brutal agresión y robo a un niño a manos de otros menores no es un hecho aislado en la localidad y la madre de otro menor agredido nos ha contado en directo la agresión que sufrió su hijo.

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