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La desaparición de Enrique, de 82 años, está a punto de resolverse dos años después. Los investigadores creen saber cómo lo mataron, ya que una persona ha confesado ser el autor de la muerte de Enrique y dice que fue un accidente de coche.

'En boca de todos' habla con Jorge y Roberto, sobrinos de Enrique, quienes comentan que el hombre que ha confesado quemó su coche tres horas después de la desaparición de Enrique: “Este individuo lleva siendo una pieza toda la vida y tuvo tiempo para pensarlo. Desapareció Enrique, aparece este coche quemado… creo que habría que meterle una orden de registro y sacar a este tío y saber por qué quemó el coche”.

Roberto: "Este tío es un trilero de campeonato y va a marear hasta que se canse”

Además, Jorge explica que el hombre que ha confesado se está riendo de todo el mundo: “Lleva dos años riéndose de la familia y del pueblo y ahora parece que se ríe también de la justicia. Ayer por la mañana no colaboró, incluso estaba de risas con todo el mundo. Después dice que cometió el crimen y que quiso ayudar a Enrique. No es creíble”.

Roberto agradece a los medios la visibilidad que han dado al caso de su tío: “Han tardado dos años, y porque presionamos y porque nos ayudasteis los medios. Este tío es un trilero de campeonato y va a marear hasta que se canse”.