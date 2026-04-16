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Desde el 2 de marzo, cuando se encontró el cuerpo de Edurne, la investigación policial ha estado centrada en su entorno familiar. Su hijo siempre trató de orientar la investigación hacia la hipótesis de un robo, pero, mes y medio después, se han producido dos detenciones: la suya y la de la nuera de la víctima.

‘En boca de todos’ ha podido hablar con Agustín y Fernando, vecinos de toda la vida de la familia, quienes se muestran sorprendidos por la detención del hijo: "Él está destrozado, con apoyo psicológico, e incluso tenía pensado volver a entrar en su casa. Yo creo que no ha sido él porque, quienes le conocemos, sabemos que es una persona muy tranquila, nada agresiva. Nunca he escuchado un grito ni una discusión, y vivo pared con pared".

Vecino de la familia: "Puede ser que se haya contradicho por los nervios"

Además, explican que el hijo era quien se encargaba del cuidado familiar: "Él se ocupaba de su padre y de su madre, hacía las compras y llevaba todo lo de la casa".

Los vecinos insisten en que no creen que sea culpable y apuntan a que su detención podría deberse a contradicciones fruto de los nervios: "Puede ser que se haya contradicho por los nervios, porque está muy mal y no ha sido capaz de volver a su casa. No hay manera de pensar que esta persona sea culpable de algo así".