Joan Vila ya ha sido trasladado al módulo de mujeres de la prisión de Puig de les Basses (Figueras)

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Joan Vila Dilmé, el celador que asesinó a 11 ancianos de la residencia de ancianos en la que trabajaba en Olot, se encuentra en proceso de transición para convertirse en mujer y ha sido trasladado al módulo femenino de la prisión.

Tras acabar con la vida de 11 ancianos y mostrarse satisfecho de ello, Joan Vila, el mayor asesino en serie de España, fue condenado a 127 años de prisión. Una condena que cumple en la prisión de Puig de les Basses (Figueras), lugar en el que acaba de comenzar su proceso de transición para cambiar de sexo y convertirse en mujer. Un cambio que ha supuesto su traslado al módulo de mujeres de la misma prisión.

“Yo antes de los 13 o 14 años me ponía los tacones de mi madre” es alguna de las declaraciones del asesino registradas sobre su orientación sexual y los informes forenses aseguran que “No soporta que le llamen maricón, se siente una mujer atrapada en un hombre”.

Dieciséis años después de su ingreso en prisión por acabar con la vida de los ancianos mediante inyecciones de ácido, dándoles de beber legía y abrasándoles con agua hirviendo en la ducha, se encuentra en la lista de espera para comenzar su proceso de transición y convertirse en una mujer. Joan dejará de llamarse así y se comenzará a llamar Aída.

Daniela Requena, periodista y activista trans, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para comenzar la información y ha asegurado que en un caso así: “Sería razonable que profesionales de la psiquiatría hagan un estudio sobre su situación” y se compruebe si realmente es adecuado realizar la transición.