La familia de Pepe, el anciano en silla de ruedas que mató al ladrón que intentó robarle, pide colaboración ciudadana para sufragar los gastos a la espera de que salga de prisión

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A la espera de que Pepe, el anciano en silla de ruedas y una grave enfermedad pulmonar, salga de la prisión en la que fue encerrado por riesgo de fuga tras haber asestado una puñalada mortal al ladrón que intentó robar en el barrio del Buen Pastor en Barcelona, su familia ha dado las gracias en ‘En boca de todos’ y ha pedido ayuda económica para sufragar los gastos de su proceso judicial.

Muy atentos del móvil y esperando una llamada de su abogada que les anunciara la decisión de la jueza de poner en libertad a Pepe, su familia ha conectado en directo con Nacho Abad para contarnos cómo está el anciano, dar las gracias por el cariño recibido y pedir públicamente ayuda económica para poder sufragar los gastos del proceso judicial: “Hoy es un día muy importante para nuestro padre… Queremos dar las gracias de corazón a todos los que nos están apoyando y a todos los medios de comunicación que nos han prestado su ayuda. Nos han llegado mensajes de gente ofreciéndonos ayuda económica y hemos creado una página en la que cualquier persona que quiera colaborar, pueda hacerlo. La página es www.libertadparapepe.com... Gracias, de corazón”.

Entre lágrimas, Iván le ha explicado a Nacho Abad que llevan días muy complicados: “Es una losa, otra losa, esperemos que hoy sea el último día y esto se acabe”. El pasado domingo visitaron a su padre en prisión y hablan con él de forma diario: “Está hundido, parece que ha sido una pesadilla para él. Cada día está peor, tiene que estar en casa…”.

Respecto a su estado de salud, han explicado que está atendido en el módulo de enfermería y que ellos le han llevado su máquina de oxigeno que necesita para dormir, pero que está hundido: “Está mal, no sale al patio, no tiene ganas de nada, solo dice que se quiere ir de allí… Está en una enfermería… le tratan bien, es gente maravillosa, pero no deja de ser lo que es… Miedo, no, está en una celda en la que está él solo”.

Pepe sale en libertad: “Nos da igual que venga con pulserita o sin pulserita, lo tenemos en casa”

En directo, ‘En boca de todos’ ha dado la feliz noticia de que Pepe, el anciano en silla de ruedas que mató en defensa propia al ladrón que intentó robarle en el barrio del Buen Pastor en Barcelona, ha salido en libertad tras estar más de una semana en prisión. Su familia ha dado las gracias una vez más y ha mostrado su alegría: “Es la mejor alegría que me han dado nunca, no te imaginas la alegría que tengo. Se me van a hacer los minutos horas…”. “Nos da igual que venga con pulserita o sin pulserita, lo tenemos en casa”, ha asegurado su hijo.

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