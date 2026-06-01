Miguel Salazar Madrid, 01 JUN 2026 - 23:02h.

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Pablo Iglesias ha hablado sobre la 'jugada' con la que se logó expulsar a Mariano Rajoy en 2018 y que hizo a su vez presidente a Pedro Sánchez. El fundador de Unidas Podemos asegura que "engañó" al PNV y a Albert Rivera. "Le hicimos creer que era posible una moción de censura", ha expresado en Radio Nacional.

Rivera asegura que "los datos" demuestran que Podemos no les engañó

El exlíder de Ciudadanos ha entrado en 'Horizonte' para dar respuesta a las declaraciones de Iglesias. Albert Rivera cuenta que no ha dado crédito cuando ha escuchado sus palabras. "He alucinado, sobre todo por el resultado de la realidad, mas allá de las batallitas", manifiesta como escuchamos en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Albert Rivera se refiere así a que su partido no apoyó la moción de censura porque preferían elecciones que un gobierno liderado por Pedro Sánchez. "No hay cuentos chinos, eso son datos", dice en el programa de Cuatro.

El expolítico cree así que si Pablo Iglesias le hubiera "engañado", hubiera "votado" junto a Podemos a favor de la moción de censura con la que Sánchez llegó a la Moncloa. "El populismo tiene las patas muy cortas, como las mentiras", traslada Albert Rivera.