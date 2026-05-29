Lara Guerra 29 MAY 2026 - 01:14h.

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Alejandro Entrambasaguas, periodista y jefe de investigación de 'El Debate', comparece en el directo de 'Horizonte' un día más. En el pasado access, el comunicador detallaba los detalles de los próximos 9 días de juicio del hermano de Sánchez; ahora, ya comenzado, ha querido revelar importantes datos.

En primer lugar, el periodista detalla que "hemos visto unas imágenes bastante llamativas de su abogado montando un espectáculo y esto se debe al nerviosismo de David Sánchez; él es consciente que las pruebas son graves, que fue imputado y que hay muchas papeletas de que acabe condenado por los dos delitos. Con esos abruptos de Emilio Cortés ha mostrado su verdadera estrategia, que es pedir la nulidad del procedimiento. Ha puesto sobre la mesa algunos detalles que él considera clave para pedir el archivo. Él sostiene que David está solo por ser el hermano de Sánchez cuando hay un gran trabajado detrás"

Alejandro Entrambasaguas recuerda la investigación que se hizo a la magistrada que lleva el caso de David Sánchez

Sobre lo que ha vivido la magistrada que lleva el caso, Alejandro asegura que es "completamente incorruptible, ese es su mayor pecado. Fue objeto de los seguimientos de la cloaca del Partido Socialista donde le hicieron un seguimiento a su familia, su marido y sus hijas para buscar algo para poder atacarla; pero no encontraron nada. Uno de los argumentos del abogado es decir que el procedimiento judicial se hizo a partir de dos informaciones mías para intentar despreciar el origen de esto y la clave es que está sentado en el banquillo".

Por último, Entrabamsaguas aclara que "Él no ha hablado con ningún medio, su máxima preocupación era que los medios captaran imágenes de él y por ese motivo le han permitido entrar por la puerta que entran los detenidos. Por eso solo le hemos visto bajar del coche.

Al escuchar esto, Eduardo Inda no ha podido evitar reaccionar: "Es una vergüenza que como ciudadano haya de primera y de segunda. Todos somos iguales ante la ley y tanto David como Begoña tendrían que haber entrado por la puerta de delante. Es una vergüenza que haya privilegios para este señor y para Begoña".