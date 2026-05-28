Lara Guerra 28 MAY 2026 - 23:12h.

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Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, comparece en el directo de 'Horizonte', para mostrar la completa indignación de todo el cuerpo después de solicitar que Jesús Gómez Martín aparezca en diversos documentos judiciales del caso Zapatero. Martín, jefe de comisaría de Barajas durante el periodo de Delcygate, habría facilitado negocios de "procedencia ilícita". Asimismo, el portavoz ha explicado las constantes presiones que está recibiendo la UDEF y la UCO.

Ibón asegura que sus compañeros de la UDEF y de la UCO están recibiendo grandes presiones ante todo lo sucedido: "La UDEF se ha tenido que blindar, encapsular la investigación y trabajar con la fiscalía codo con codo para llevar a cabo esta investigación sin que les afecte las presiones internas y externas"

Además, el portavoz confiesa que ellos han denunciado la politización ocurrida dentro del cuerpo: "Nosotros hemos denunciado que todos los cargos elegidos por Marlaska evidentemente son fieles al gobierno y esta investigación afectaba de lleno al gobierno. Se han ido filtrando noticias a lo largo de la investigación para desestabilizarles, pero insisto, estamos muy orgullosos de mis compañeros".

Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL: "Saber que tus mayores jefes están politizados afecta"

De la misma forma, el portavoz continúa mencionando las presiones: "Ahora siguen las presiones a la UDEF desde los medios públicos, se les ha llamado tertulianos, presentadores y algunas anécdotas se la toman a broma, pero están recibiendo ataques, pero mucho me temo que esto no va a parar".

Por último, confiesa que "puede afectar las presiones interna porque son sutiles. Saber que tus mayores jefes están politizados porque son cargos de libre elección el gobierno a los que tienes que obedecer pues eso afecta. Todo esto ha hecho que se encapsule toda la información y esto demuestra su profesionalidad de la mano de la Audiencia Nacional".