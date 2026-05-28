Lara Guerra 28 MAY 2026 - 00:00h.

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'Horizonte' conecta con Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación de 'El Debate' para revelar los motivos de porque se encuentra cerca de la Audiencia Provincial de Badajoz.

En primer lugar, el jefe de investigación de 'Horizonte' explica que "me encuentro muy cerca de la Audiencia Provincial de Badajoz, donde va a comenzar uno de los juicios más sensibles porque afecta directamente al presidente del Gobierno. Está acusado por dos delitos, uno de ellos por tráfico de influencias y de prevaricación por el enchufe en la diputación de Badajoz.

Asimismo, el periodista asegura que "David Sánchez está acusado de beneficiarse de un puesto que le hicieron a medida los funcionarios del PSOE. Todos recordamos aquellas frases en las que la magistrada le preguntaba cómo se llamaba su oficina, después le preguntaba donde se encontraba su centro de trabajo y no sabía ubicarlo"

El hermano de Sánchez, semirrecluido en un piso

"Va a ser un juicio de 9 días y al que van a acudir 34 testigos y 8 miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que fueron los que ayudaron a la magistrada a llevar a cabo la investigación. El hermano de Sánchez situó su residencia fiscal a Portugal para tener menos impuestos cuando realmente estaba viviendo en España; en un piso del centro de Madrid del que no salía y del que vivía con las persianas cerradas para que no supieran que estaba aquí.

Por último, confiesa un detalle clave: "Muchos de los testigos que ha propuesto la parte afín del hermano de Sánchez con altos cargos de la diputación de Badajoz, en los últimos meses han sido ascendidos".