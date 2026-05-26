Miguel Salazar Madrid, 26 MAY 2026 - 23:21h.

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Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha lanzado un claro aviso a las filas del Partido Socialista tras el escándalo por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. "Personalmente pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia, y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados", lanza el socialista.

Page cree que, en su formación, deberían estar "enormemente decepcionados". "Hace más de un año dije, dentro de mi partido en el comité federal, que o moción de confianza o elecciones", recuerda.

Tras escuchar sus duras declaraciones, el periodista y colaborador de 'Horizonte' Carlos Cuesta ha hecho una curiosa reflexión en directo. Tal y como detalla el director adjunto del medio 'Libertad Digital', Page es "el jefe de ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha" en el Congreso.

El periodista cree que, con el voto a favor de los diputados de Page "sale la moción de censura" que en estos instantes se está hablando dentro de la oposición. Los socios del Gobierno por ahora hacen silencio sobre una posible moción de confianza al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Esos ocho votos a favor que detalla Cuesta cambiarían todo, ya que PP, Vox, Coalición Canaria y UPN han manifestado que respaldan esa moción con la que se convocarían elecciones. "¿No somos todos tan patriotas?Dile a tus ocho diputados que los ocho tienen que votar a favor de España", se cuestiona el periodista.